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Новости Одессы и Одесской области

Книжный форум «Зеленая волна» в Одессе объединят с фестивалем детской литературы

Книжный форум «Зеленая волна» в Одессе объединят с фестивалем детской литературы

XXIII  книжный форум «Зеленая волна» проводится с 1996 года, VII международный Корнейчуковский фестиваль детской литературы – с 2013 года. Оба долгожданных мероприятия пройдут с 1 по 4 августа. Причем на общей территории. 

Местом встречи книголюбов, писателей, книгоиздателей, художников-иллюстраторов, педагогов, артистов и музыкантов станут центральные аллеи ЦПКиО им. Т.Г.Шевченко. Экспозиция фестивалей расположится на площади 2500 кв.м. Время работы — с десяти утра и до восьми часов вечера. Вход — свободный.

Девиз фестивалей в этом году звучит так: «Формируем образ будущего вместе!», а это значит, что в фокусе главного книжного события в этот раз – литература для детей и подростков. Впрочем, как и обычно, на фестивале вас ожидает литература всех направлений и жанров — художественная, нон-фикшн, учебная, научная, научно-популярная, специальная, техническая, печатная графика; периодические издания.

Страна-гость фестивалей в этом году — Италия. Вы сможете познакомиться с Сарой Мазетти — иллюстратором, автором детских книг-комиксов, лауреатом Международной премии 2019 года в области иллюстрации. Гостем фестиваля станет и Андреа Пау — автор детских книг и комиксов, сценарист.

Да и вообще, звездных гостей-участников на фестивалях будет много — из разных стран и городов Украины.
Вас ожидают концерты и встречи, чтения, театрализованные представления, открытые интервью на самые животрепещущие темы, встречи, дискуссии, мастер-классы и, главное, открытие новых авторов, новых книг и даже издательств. И все это — в комфортной обстановке, под сенью зелени старого парка с его уютными скамейками, среди моря книг и прочей печатной продукции.

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Мария Котова
Мария Котова
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