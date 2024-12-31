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На Дерибасівській оновили McDonald`s: як змінився фасад пам’ятки архітектури (фото)

На Дерибасівській оновили McDonald`s: як змінився фасад пам’ятки архітектури (фото)

В Одесі скоро відкриється оновлений після реставрації McDonald`s, розташований у пам’ятці архітектури – будинку Мангубі, що на Дерибасівській, 23.

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Компанія не тільки модернізувала заклад, а й відновила фасад будівлі, зберігши унікальну архітектуру Одеси. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Макдональдс на Дерибасівській

«Це чудовий приклад відповідального бізнесу, який піклується не тільки про свої послуги, а й про вигляд нашого міста. Спасибі «МакДональдз» за такий внесок!» – написав мер у телеграм.

Макдональдс на Дерибасівській

Будинок на розі Дерибасівської та Червоного провулка побудували 1875 року за проектом архітектора Фелікса Гонсіоровського. У 2015-2017 роках його реконструювали з надбудовою мансарди і вежі. Крім McDonald`s, зараз у будівлі розміщується готель «Мілано».

Макдональдс на Дерибасівській

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року мережа McDonald`s відкрила в Одесі ще один ресторан. Він розташований на вулиці Грушевського і не схожий на інші заклади – це спільний проєкт компаній McDonald`s і мережі автозаправок ОККО.

 

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