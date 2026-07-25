Ключевые моменты:

В Одессу прибыла официальная делегация Греции вместе с представителями крупного бизнеса.

Во время встречи обсудили работу Одесского морского порта в условиях войны и функционирование Украинского морского коридора.

Греческий бизнес рассматривает возможность инвестировать в модернизацию портовой инфраструктуры и развитие морской логистики.

Делегации продемонстрировали, как порт продолжает работать, несмотря на постоянные российские обстрелы и военные риски.

Порт Одессы под ударами, но иностранный бизнес не отступает

Представители Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» провели рабочую встречу с греческой делегацией во главе со специальным уполномоченным Министерства иностранных дел Греции по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом.

Основными темами переговоров стали работа Одесского морского порта в условиях войны, функционирование Украинского морского коридора и перспективы привлечения греческих инвестиций.

Во время встречи участники обсудили работу Одесского морского порта в рамках Украинского морского коридора, который продолжает обеспечивать экспорт украинской продукции, несмотря на постоянные военные угрозы. В частности, стороны уделили внимание вызовам, с которыми сегодня сталкивается портовая отрасль, а также возможностям расширения украинско-греческого сотрудничества в сфере морской логистики и развития портовой инфраструктуры.

В ходе переговоров также обсудили потенциальные инвестиционные проекты с участием греческого бизнеса. Речь идет об инициативах, направленных на модернизацию портовой инфраструктуры и усиление транспортного потенциала региона.

Напомним, что из-за постоянных российских атак новые суда практически перестали заходить в порты Большой Одессы, а экспорт зерна морским путем значительно сократился. В июле Украина планировала экспортировать морем более 2,5 миллиона тонн зерна, однако на данный момент отгрузила лишь немногим более 1 миллиона тонн. Кроме того, страховые компании практически прекратили страховать заходы судов в порты Большой Одессы из-за крайне высоких военных рисков.