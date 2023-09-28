Не все укрытия в Одесской области могут принимать людей: причины

Всего в Одесской области насчитывается 2453 укрытия – часть из них это сооружения двойного назначения. Впрочем, не все из них работают – у некоторых продолжаются ремонтные работы.

Об этом на брифинге рассказал Сергей Готко, директор департамента по гражданской защите Одесской ОВА.

По его словам, 923 из них – это профильные защитные сооружения, а 602 – это противорадиационные укрытия.

Чиновник рассказал, что, начиная с полномасштабной российской агрессии, в области проводится масштабная работа по обеспечению укрытий.

И сейчас благодаря подвалам, сооружениям двойного назначения, таким как паркинги, в регионе работают 2453 укрытия. Есть такие, где пока продолжаются ремонтные работы, однако львиная доля укрытий работают, –

сообщил Готко.

Кроме того, ежеквартально проводится инспекция защитных сооружений. Об этом сообщил Сергей Маслянко, начальник управления организации мер гражданской защиты ГУ ГСЧС в Одесской области.

Он также добавил, что из общего количества, 1993 укрытия — это самые простые сооружения.

Основные проблемы укрытий Одесщины – неудовлетворительное техническое состояние несущих конструкций, отсутствие вентиляции и альтернативного выхода.

В ближайшее время информация обо всех рабочих укрытиях будет доступна в мобильном приложении “Дія”, –

добавил чиновник.

Что касается Одессы, то увидеть полный список хранилищ в Одессе можно с помощью онлайн-карты. На карте отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что мэр Одессы заявил — во время воздушной тревоги к паркингу имеют доступ все нуждающиеся, а не только жильцы домов.

Читайте также: В Одессе утеплили ряд домов и оборудовали в подвалах бомбоубежища