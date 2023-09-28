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Не всі укриття на Одещині можуть приймати людей: причини

Не всі укриття на Одещині можуть приймати людей: причини

Всього в Одеській області налічується 2453 укриття — частина з них це споруди подвійного призначення. Втім, не всі з них працюють — в деяких тривають ремонтні роботи.

Про це на брифінгу розказав Сергій Готко, директор департаменту з питань цивільного захисту Одеської ОВА.

За його словами, 923 з них це профільні захисні споруди, а 602 – це протирадіаційні укриття.

Чиновник розповів, що починаючи з повномасштабної російської агресії, в області проводиться масштабна робота з забезпечення укриттів.

І зараз завдяки підвалам, спорудам подвійного призначення, таким як паркінги, в регіоні працюють 2453 укриття. Є такі, де поки що тривають ремонтні роботи, проте левова частка укриттів працюють, –

повідомив Готко.

Окрім того, щоквартально проводиться інспекція захисних споруд. Про це повідомив Сергій Маслянко, начальник управління організації заходів цивільного захисту ГУ ДСНС в Одеській області.

Він також додав, що із загальної кількості, 1993 укриття — це найпростіші споруди.

Основні проблеми укриттів Одещини — незадовільний технічний стан опорних конструкцій, відсутність вентиляції, альтернативного виходу.

Найближчим часом інформація про всі робочі укриття буде доступна у мобільному додатку “Дія”, –

додав посадовець.

Що стосується Одеси, то побачити повний перелік сховищ в Одесі можна за допомогою онлайн-мапи. На мапі позначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що мер Одеси заявив — під час повітряної тривоги до паркінгу мають доступ усі, хто цього потребує, а не тільки мешканці будинків.

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