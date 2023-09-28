Пенсионер в Одесской области наладил миллионный «бизнес»: подробности

В Одесской области в городе Измаил мужчина наладил подпольное производство алкогольных напитков. Изготовленный алкоголь кустарным методом сбывал в качестве напитков известных брендов.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.

В сообщении говорится, что производство организовал 60-летний житель Измаила. Он в собственном домохозяйстве обустроил цех, где собственноручно производил алкогольные напитки под видом вина и коньяка.

Для изготовления напитков мужчина смешивал спирт с красителями и пищевыми добавками. А клиенты для сбыта своего товара искал через интернет-сайты объявлений.

Во время обыска у пенсионера изъяли более 26,5 тыс. литров ликероводочных изделий, пищевые добавки и красители, 19 емкостей объемом от 1 до 6 тыс. литров, накладные службы курьерской доставки, черновые записи и наличные деньги в иностранной валюте.

Общая стоимость изъятого составляет более 9 млн гривен.

В настоящее время образцы изъятых веществ направлены на экспертизу. Досудебное расследование продолжается.

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