В Одесской области пьяный водитель скрылся с места совершённой смертельной аварии: что ему угрожает

Вчера вечером, 27 сентября, в Березовском районе произошло автопроисшествие, в котором погибла пожилая женщина. А нетрезвый водитель, совершивший наезд на женщину, скрылся с места аварии.
Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.
По словам правоохранителей, происшествие произошло в селе Александровка Курисовской ОТГ.
Правоохранители установили, что 28-летний житель соседнего села Курисово, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. На закругленном участке дороги он въехал в бетонное ограждение моста, откуда он наехал на 70-летнюю односельчанку, которая шла по обочине дороги в попутном направлении.
Женщина погибла до приезда скорой помощи. Водитель легковушки и его пассажиры не пострадали.
Кроме того, мужчина бросил автомобиль на месте аварии, а сам скрылся.
Впрочем, вызванные врачами «скорой» полицейские менее чем через час разыскали злоумышленника.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствуют результаты его проверки – 1,81 промилле алкоголя.
За совершенное правонарушение, повлекшее смерть человека, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.
Следствие продолжается.
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