В самой популярной зоне отдыха — Аркадии — ситуация выглядит не так уж плохо. Если после сигнала тревоги сразу покинуть пляж, то до защитного сооружения возле заведения Redline можно добежать примерно за минуту.

Во время эксперимента журналисты преодолели расстояние за две минуты, но в случае опасности можно и быстрее. Укрытие работает, но открывается только после объявления тревоги.

А вот на Ланжероне — всё сложнее. Чтобы найти указатель к ближайшему укрытию, пришлось пройти всю набережную — это заняло более 20 минут. Единственная стрелка вела к отелю M1 на Лидерсовском бульваре. Но попасть туда не удалось: укрытие было закрыто, потому что «у ответственного сотрудника выходной», как объяснили работники заведения.

Таким образом, в случае тревоги на некоторых пляжах шансов добраться до безопасного укрытия почти нет. Это должно стать сигналом и для отдыхающих, и для городских властей: указатели, открытые сооружения и чёткий доступ к ним — это не вопрос удобства, а вопрос безопасности.

Более подробно об особенностях морского отдыха в этом году читайте в совместном расследовании журналистов «Одесской жизни» и «НикВести»: «Ракета летит минуту. Мы не успеем добежать до укрытия». Каким будет пляжный сезон-2025 на юге?

Ранее мы сообщали, что на пляже в Затоке во время взрыва мины погибли двое мужчин.





