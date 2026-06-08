Ключевые моменты:

В дельте Дуная исследуют популяцию речной японской креветки.

Этот вид быстро увеличивает численность и считается инвазионным.

Ученые изучают возможность регулировать количество креветки через промышленный вылов.

Японская креветка в Дунае: почему ученые начали исследование

Исследования проводят специалисты Черноморского отдела Института рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии Госрыбагентства.

Главная задача — понять реальные запасы речной японской креветки и подготовить прогноз на следующий год. Эти данные помогут определить, нужно ли вводить ограничения или, наоборот, разрешать промышленный вылов.

Интерес к этому виду появился не случайно. В последние годы японская креветка заметно увеличила свое присутствие в бассейне Нижнего Дуная и придунайских водоемах Украины.

Одна из причин стремительного распространения — особенности самого вида. Речная японская креветка быстро растет, рано достигает зрелости и активно размножается. В зависимости от размера самка может откладывать от 300 до 1700 икринок за один цикл, а крупные особи — более 2000.

Во время исследований ученые оценивают, где именно концентрируется креветка, сколько ее стало, как быстро она растет и размножается.

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Чем опасна речная японская креветка для Дуная

Несмотря на название, речь идет не о новом морском деликатесе, а об инвазионном виде — то есть организме, который не является естественным для местной природы.

По словам специалистов, без контроля такая креветка может начать вытеснять местных беспозвоночных, конкурируя с ними за корм и пространство. Особенно чувствительными к таким изменениям считаются эстуарные зоны, где формируется кормовая база для многих видов рыб.

Глава Госрыбагентства Игорь Клименко отметил, что регулирование численности через промышленный отлов может стать одним из способов сохранить баланс экосистемы.

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