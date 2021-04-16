Новости Одессы и Одесской области

Не начатый ремонт и беззащитные парки: самые интересные новости Одессы за 15 апреля

Не начатый ремонт и беззащитные парки: самые интересные новости Одессы за 15 апреля

В четверг, 15 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных и интересных событиях в Одессе и Одесской области.

В Одесской области возобновились работы по ремонту дорог, соединяющих курортные поселки на юге региона.

Здание одесской городской больницы №3 на улице Академика Заболотного на жилмассиве Котовского ожидает реконструкция.

А вот девять МАФов Одесской ярмарки на Дерибасовской попали в число объектов, которые собираются демонтировать.

Квартал у одесского Привоза на улице Преображенской на участке от улицы Пантелеймоновской до Новощепного ряда по-прежнему бурлит, но никак не капитальным ремонтом, анонсированным ранее.

А еще мы узнавали, как доехать на работу с одесского предместья Ленпоселка, кто должен спиливать в Одессе аварийные деревья и почему одесские парки теряют территорию и остались без правовой защиты.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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