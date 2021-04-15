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Одесская ярмарка на Дерибасовской может лишиться части лотков (фото)

Одесская ярмарка на Дерибасовской может лишиться части лотков (фото)

Девять лотков (МАФов) Одесской ярмарки на Дерибасовской попали в число объектов, которые собираются демонтировать.
Об этом сказано в проекте решений, вынесенных на ближайшее заседание исполкома Одесского горсовета.

Заседание исполкома намечено на 22 апреля. Среди прочих, будет рассматриваться вопрос о демонтаже 24-х МАФов в городе, в частности и расположенных на «Одесской ярмарке», которая работает уже далеко не один год.

Причина предстоящего демонтажа лотков, как сказано в документе, – «отсутствие паспорта привязки».

Одесская ярмарка существует на Дерибасовской с 2013 года. Она «выросла» на месте

снесенной в 2008 году гостиницы «Спартак». Поначалу одесситы восприняли новшество довольно негативно («еще один Привоз в центре города!»), а позже к ней привыкли…

Разные годы и периоды жизни Одесской ярмарки представлены на наших фото:

Одесская ярмарка, 2013 год

2013 год. Ярмарка только строится

Одесская ярмарка, новый год

Новый год

Одесская ярмарка, новый год2

Одесская ярмарка, новый год3

Одесская ярмарка, дрова

Одесская ярмарка, локдаун

Во время карантина

Одесская ярмарка, Блинок

На ярмарке локдаун

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Мария Котова
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