Одесская ярмарка на Дерибасовской может лишиться части лотков (фото)

Девять лотков (МАФов) Одесской ярмарки на Дерибасовской попали в число объектов, которые собираются демонтировать. Об этом сказано в проекте решений, вынесенных на ближайшее заседание исполкома Одесского горсовета.

Заседание исполкома намечено на 22 апреля. Среди прочих, будет рассматриваться вопрос о демонтаже 24-х МАФов в городе, в частности и расположенных на «Одесской ярмарке», которая работает уже далеко не один год.

Причина предстоящего демонтажа лотков, как сказано в документе, – «отсутствие паспорта привязки».

Одесская ярмарка существует на Дерибасовской с 2013 года. Она «выросла» на месте

снесенной в 2008 году гостиницы «Спартак». Поначалу одесситы восприняли новшество довольно негативно («еще один Привоз в центре города!»), а позже к ней привыкли…

Разные годы и периоды жизни Одесской ярмарки представлены на наших фото:

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