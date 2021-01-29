Новости Одессы и Одесской области

Документальные судьбы одесских парков

Документальные судьбы одесских парков

Две трети территории зеленых насаждений Одессы не имеют урегулированного правового статуса и не защищены юридически. Что самое интересное, некоторые парки потеряли до половины своей территории именно в процессе определения границ и оформления землеотводов. Институт развития городов разбирался в проблеме.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

парки одессы

Сколько зеленых насаждений в Одессе?

Вопрос вроде и простой, но ответа на него нет. Как нет и осмысленной городской политики в отношении зеленых зон.

По данным Горзелентреста, которые в 2012 году были внесены в документацию Генплана, в Одессе 163 парка и сквера общей площадью 742 гектара. На этом основании сделан вывод, что на одессита приходится 7,4 квадратного метра зелени вместо положенных 12. При этом в Киевском и Суворовском районах обеспеченность насаждениями едва превышает 20% от норматива.

Между тем полученная цифра «742 гектара» никак не отображает действительного положения дел.

Парки-невидимки

Почему-то в список парковых зон были внесены зеленые полосы вдоль автомагистралей.

Так, два ряда деревьев, поглощающих пыль вдоль Тираспольской, Киевской и Овидиопольской трасс, превратились в 46 гектаров (как парк Победы) «зеленой зоны», которая на 20% подняла результат Малиновского района. А в Суворовском районе посадки вдоль магистралей обеспечили уже 30% объема «городских легких».

парк победы одесса

Парк Победы

Также в список включены объекты вроде Театральной площади (возле музкомедии) и площадки с памятником И. Бабелю (Жуковского угол Ришельевской), где деревьев от силы 5% участка.

Что со склонами?

Прибрежные склоны в перечень одесских зеленых зон не включены. Не определена даже их территория: в разных документах она указывается с большим разбросом. Если в среднем – зеленых склонов у нас около 200 гектаров.

Список «Горзелентреста» также не включает территории санаториев «Аркадия», имени Чкалова и Горького – а это около 30 гектаров зеленых насаждений.

То есть фактически в Одессе зеленых насаждений общего пользования 850-900 гектаров (включая склоны и санатории, но исключая насаждения вдоль трасс). Это больше, чем официальные 742 гектара, но радоваться рано.

Проблема в том, что около половины зеленых зон общего доступа находится в одном Приморском районе (18 метров на человека), тогда как в остальных районах на жителя приходится от четырех до семи метров парков, скверов и просто зарослей. Негусто.

А если по документам?

Но и эти «крохи» не защищены от застройки и истребления. Ведь по документам, которыми руководствуется одесская мэрия, большинства зеленых объектов не существует вовсе. В «Переліку територій рекреаційного призначення парків і скверів м. Одеси» (решение ОГС №4438-V от 07.07.2009 г. с учетом последующих изменений) мы насчитали всего 76 зеленых зон (60 скверов и 16 парков). При этом в Генплан внесено 163 таких объекта.

Дальше – больше. Если сложить площади всех участков, для которых есть или готовится землеотвод, которым горсовет утвердил границу или назначил инвентаризацию, то таких мало-мальски защищенных насаждений окажется всего 289 гектаров.

Куда пропадают гектары?

Семь самых больших и посещаемых зеленых зон Одессы, которые официально признаны парками и получили либо готовятся получить землеустроительную документацию, на бумаге занимают 231,3 гектара. По Генплану – 346,3 гектара. Как возникла эта разница в 135 гектаров?

Свыше 30 гектаров парка-памятника имени Шевченко отнесены к склонам – территории с неурегулированным правовым статусом. Еще пять гектаров склонов были отнесены к парку «Юность». Но куда «пропали» по 30 гектаров на 411-й батарее и возле аэропорта? Что случилось с двумя гектарами парка Горького, пятью гектарами Савицкого парка? Список можно продолжить…

В таких случаях говорят: «Следите за руками!». Но в нашем случае «ноги не менее прекрасны». И ноги эти растут из мэрии, горсовета, управления земельными ресурсами и так далее. Так или иначе, а над выведением парков и скверов из оборота поработала вся система городской власти.

Что делать одесситам?

Вооружаться новыми, юридически достоверными цифрами и закапывать ими чиновников. Именно из-за того, что на человека в Одессе приходится в лучшем случае пять метров свободной зелени:

  • наш город каждый год входит в пятерку самых грязных в Украине;
  • Одесса – в лидерах по числу сердечно-сосудистых заболеваний;
  • в летний сезон город превращается в раскаленную автостоянку;
  • все больше жителей считают Одессу не комфортным и не прогрессивным городом.

Как вам такое, Маразли ХХІ века?

Плавающие границы одесских парков

Дюковский сад

Площадь 26,67 га, в 2010 году был почти полностью (92% участка) передан в аренду ООО «КАТЮША» (решение №5375-V от 22.01.2010) «для оздоровительных и других рекреационных целей». Одесская мэрия оставила за собой право разорвать договор в одностороннем порядке, если его требования не будут выполнены. Но потом, с точки зрения одесских чиновников, «Катюша» повела дела в парке настолько «хорошо», что аренда была продлена до 49 лет. На деле же парк депрессивный, развития нет.

парки одессы

Парк Савицкого

При утверждении границ (решение №6932-VI от 10.09.2015) «уменьшился» с 24,3 до 19,3 га.

парки одессы

Парк по улице Центральный Аэропорт

Техдокументация по землеустройству была утверждена горсоветом 24 апреля 2019 года (решение №4638-VII). Площадь парка определена в 37,3 га. По Генплану – 72,9 га, что более-менее согласуется с обмерами в Google Earth (62-66 га).

парки одессы

парки одессы

Парк Мемориала 411-й батареи

Получил границы решением горсовета №1402-VII от 07.12.2016. Тогда у нас появилось три парка площадью 11,28 + 17,16 + 4,38 = 32,82 га. А вот фактическая площадь парка Мемориала 411-й батареи, указанная в Генплане, – 58,27 га.

Парк Горького

Разработка документации по землеустройству ведется с 2016 года. Указанная площадь – 17,86 га. По Генплану – 20 га. Как и «Дюковский», парк сдан в аренду. Здесь чисто и безопасно, но парк превращен в коммерческую площадку.

парки одессы

Парк Шевченко

По данным департамента комсобственности, имеет площадь 44,36 га (решение №1759-VI от 28.02.2012). По Генплану площадь парка составляет 80 га.

парки одесса

парк шевченко одесса

Преображенский парк

Пока не имеет установленных границ. Но по Генплану Преображенский парк занимает 13,7 га.

парк преображенский одесса

Парк Победы

Получил границы решением №6932-VI от 10.09.2015. Территория – 48,92 га соответствует фактической (в Генплане ошибочно указаны 55,6 га).

парк победы одесса

Парк «Юность»

По данным Генплана, занимает 12,5 га – очевидно, вместе с прибрежными склонами. Обмеры Google Earth показывают, что площадь собственно парка, расположенного на плато, составляет порядка 7,5 га. А по информации департамента коммунальной собственности, границы парка – всего 4,04 га. Еще 1,34 га оказались в собственности ЖСТ «Аркадиевское». Судьба еще двух гектаров (два футбольных поля) чиновникам неизвестна.

парки одесса

Парк Котовского

Границы утверждены решением №6932-VI от 10.09.2015, однако данные по площади не указаны. Возможно потому, что часть парка (7 га) была изначально отрезана под торгово-развлекательный центр.

парки одессы

По материалам Института развития городов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить