Две трети территории зеленых насаждений Одессы не имеют урегулированного правового статуса и не защищены юридически. Что самое интересное, некоторые парки потеряли до половины своей территории именно в процессе определения границ и оформления землеотводов. Институт развития городов разбирался в проблеме.

Сколько зеленых насаждений в Одессе?

Вопрос вроде и простой, но ответа на него нет. Как нет и осмысленной городской политики в отношении зеленых зон.

По данным Горзелентреста, которые в 2012 году были внесены в документацию Генплана, в Одессе 163 парка и сквера общей площадью 742 гектара. На этом основании сделан вывод, что на одессита приходится 7,4 квадратного метра зелени вместо положенных 12. При этом в Киевском и Суворовском районах обеспеченность насаждениями едва превышает 20% от норматива.

Между тем полученная цифра «742 гектара» никак не отображает действительного положения дел.

Парки-невидимки

Почему-то в список парковых зон были внесены зеленые полосы вдоль автомагистралей.

Так, два ряда деревьев, поглощающих пыль вдоль Тираспольской, Киевской и Овидиопольской трасс, превратились в 46 гектаров (как парк Победы) «зеленой зоны», которая на 20% подняла результат Малиновского района. А в Суворовском районе посадки вдоль магистралей обеспечили уже 30% объема «городских легких».

Также в список включены объекты вроде Театральной площади (возле музкомедии) и площадки с памятником И. Бабелю (Жуковского угол Ришельевской), где деревьев от силы 5% участка.

Что со склонами?

Прибрежные склоны в перечень одесских зеленых зон не включены. Не определена даже их территория: в разных документах она указывается с большим разбросом. Если в среднем – зеленых склонов у нас около 200 гектаров.

Список «Горзелентреста» также не включает территории санаториев «Аркадия», имени Чкалова и Горького – а это около 30 гектаров зеленых насаждений.

То есть фактически в Одессе зеленых насаждений общего пользования 850-900 гектаров (включая склоны и санатории, но исключая насаждения вдоль трасс). Это больше, чем официальные 742 гектара, но радоваться рано.

Проблема в том, что около половины зеленых зон общего доступа находится в одном Приморском районе (18 метров на человека), тогда как в остальных районах на жителя приходится от четырех до семи метров парков, скверов и просто зарослей. Негусто.

А если по документам?

Но и эти «крохи» не защищены от застройки и истребления. Ведь по документам, которыми руководствуется одесская мэрия, большинства зеленых объектов не существует вовсе. В «Переліку територій рекреаційного призначення парків і скверів м. Одеси» (решение ОГС №4438-V от 07.07.2009 г. с учетом последующих изменений) мы насчитали всего 76 зеленых зон (60 скверов и 16 парков). При этом в Генплан внесено 163 таких объекта.

Дальше – больше. Если сложить площади всех участков, для которых есть или готовится землеотвод, которым горсовет утвердил границу или назначил инвентаризацию, то таких мало-мальски защищенных насаждений окажется всего 289 гектаров.

Куда пропадают гектары?

Семь самых больших и посещаемых зеленых зон Одессы, которые официально признаны парками и получили либо готовятся получить землеустроительную документацию, на бумаге занимают 231,3 гектара. По Генплану – 346,3 гектара. Как возникла эта разница в 135 гектаров?

Свыше 30 гектаров парка-памятника имени Шевченко отнесены к склонам – территории с неурегулированным правовым статусом. Еще пять гектаров склонов были отнесены к парку «Юность». Но куда «пропали» по 30 гектаров на 411-й батарее и возле аэропорта? Что случилось с двумя гектарами парка Горького, пятью гектарами Савицкого парка? Список можно продолжить…

В таких случаях говорят: «Следите за руками!». Но в нашем случае «ноги не менее прекрасны». И ноги эти растут из мэрии, горсовета, управления земельными ресурсами и так далее. Так или иначе, а над выведением парков и скверов из оборота поработала вся система городской власти.

Что делать одесситам?

Вооружаться новыми, юридически достоверными цифрами и закапывать ими чиновников. Именно из-за того, что на человека в Одессе приходится в лучшем случае пять метров свободной зелени:

наш город каждый год входит в пятерку самых грязных в Украине;

Одесса – в лидерах по числу сердечно-сосудистых заболеваний;

в летний сезон город превращается в раскаленную автостоянку;

все больше жителей считают Одессу не комфортным и не прогрессивным городом.

Как вам такое, Маразли ХХІ века?

Плавающие границы одесских парков

Дюковский сад

Площадь 26,67 га, в 2010 году был почти полностью (92% участка) передан в аренду ООО «КАТЮША» (решение №5375-V от 22.01.2010) «для оздоровительных и других рекреационных целей». Одесская мэрия оставила за собой право разорвать договор в одностороннем порядке, если его требования не будут выполнены. Но потом, с точки зрения одесских чиновников, «Катюша» повела дела в парке настолько «хорошо», что аренда была продлена до 49 лет. На деле же парк депрессивный, развития нет.

Парк Савицкого

При утверждении границ (решение №6932-VI от 10.09.2015) «уменьшился» с 24,3 до 19,3 га.

Парк по улице Центральный Аэропорт

Техдокументация по землеустройству была утверждена горсоветом 24 апреля 2019 года (решение №4638-VII). Площадь парка определена в 37,3 га. По Генплану – 72,9 га, что более-менее согласуется с обмерами в Google Earth (62-66 га).

Парк Мемориала 411-й батареи

Получил границы решением горсовета №1402-VII от 07.12.2016. Тогда у нас появилось три парка площадью 11,28 + 17,16 + 4,38 = 32,82 га. А вот фактическая площадь парка Мемориала 411-й батареи, указанная в Генплане, – 58,27 га.

Парк Горького

Разработка документации по землеустройству ведется с 2016 года. Указанная площадь – 17,86 га. По Генплану – 20 га. Как и «Дюковский», парк сдан в аренду. Здесь чисто и безопасно, но парк превращен в коммерческую площадку.

Парк Шевченко

По данным департамента комсобственности, имеет площадь 44,36 га (решение №1759-VI от 28.02.2012). По Генплану площадь парка составляет 80 га.

Преображенский парк

Пока не имеет установленных границ. Но по Генплану Преображенский парк занимает 13,7 га.

Парк Победы

Получил границы решением №6932-VI от 10.09.2015. Территория – 48,92 га соответствует фактической (в Генплане ошибочно указаны 55,6 га).

Парк «Юность»

По данным Генплана, занимает 12,5 га – очевидно, вместе с прибрежными склонами. Обмеры Google Earth показывают, что площадь собственно парка, расположенного на плато, составляет порядка 7,5 га. А по информации департамента коммунальной собственности, границы парка – всего 4,04 га. Еще 1,34 га оказались в собственности ЖСТ «Аркадиевское». Судьба еще двух гектаров (два футбольных поля) чиновникам неизвестна.

Парк Котовского

Границы утверждены решением №6932-VI от 10.09.2015, однако данные по площади не указаны. Возможно потому, что часть парка (7 га) была изначально отрезана под торгово-развлекательный центр.

По материалам Института развития городов