Одесскую детскую больницу № 3 на жилмассиве Котовского ожидает реконструкция

Здание одесской городской больницы № 3, расположенное на ул. Академика Заболотного на жилмассиве Котовского ожидает реконструкция.
Управление капитального строительства Одесского горсовета уже опубликовало соответствующий тендер по поиску подрядчика. Стартовая цена будущих работ оценена в более чем 43 миллиона гривен.
Исходя из тендерной документации предложения от участников тендера принимаются до 30 апреля.
Электронные торги в системе Prozorro пройдут 5 мая.
Реконструкция будет длиться до конца 2022 года. Кроме работ, связанных непосредственно с самим зданием, предполагается благоустройство прилегающей территории и ее озеленение.
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Заглавное фото: pb4.com.ua