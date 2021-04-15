Одесскую детскую больницу № 3 на жилмассиве Котовского ожидает реконструкция

Управление капитального строительства Одесского горсовета уже опубликовало соответствующий тендер по поиску подрядчика. Стартовая цена будущих работ оценена в более чем 43 миллиона гривен.

Исходя из тендерной документации предложения от участников тендера принимаются до 30 апреля.

Электронные торги в системе Prozorro пройдут 5 мая.

Реконструкция будет длиться до конца 2022 года. Кроме работ, связанных непосредственно с самим зданием, предполагается благоустройство прилегающей территории и ее озеленение.

Читайте также: Одесские больницы остаются без медработников: что происходит?

Заглавное фото: pb4.com.ua