Курортные поселки на юге Одесской области соединит обновленная дорога

В Одесской области возобновились работы по ремонту дорог, соединяющих курортные поселки на юге региона.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

“В этом курортном сезоне безопасная дорога соединит курортные села Шабо, Сергеевку, Чабанское, Вольное, Приморское и Курортное в Белгород-Днестровском районе”, – сообщили в облавтодоре, отметив, что в этой местности селах много лечебных санаториев, детских лагерей и парков для отдыха.

В облавтодоре также сообщили, что на данный момент идут работы по ремонту дороги на подъезде к пгт Сергеевка и в направлении села Чабанское.

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