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Бурлящий квартал у одесского Привоза: пока никаких ремонтных изменений (фото)

Бурлящий квартал у одесского Привоза: пока никаких ремонтных изменений (фото)

Квартал у одесского Привоза на улице Преображенской на участке от улицы Пантелеймоновской до Новощепного ряда по-прежнему бурлит, но никак не капитальным ремонтом.

Торговля здесь – как прежде. Авто активно передвигаются, как и раньше. Много мусора и привычной суеты. О предстоящем анонсированном ремонте этого «горячего» участка пока лишь напоминает установленный знак на углу Преображенской и Пантелеймоновской.

Новощепной ряд, с Преображенской

Вид с Преображенской на Новощепной ряд

Капремонт должен быть начаться 15 апреля и продолжаться до конца лета текущего года. Но по состоянию на 12 часов дня никаких перекрытий квартала мы не увидели.

у Привоза, дорога, знак
у Привоза, дорога, пешеход
у Привоза, пешеходы, авто
у Привоза, авто
квартал у Привоза
квартал у Привоза, машины
у Привоза, мусор
у Привоза, лужа
у Привоза, торговля овощами
у Привоза, остановка

 

Кстати, по состоянию на полдень 15 апреля, мы отметили и тот факт, что трамвай 12-го маршрута курсирует по своей прежней схеме – по улице Преображенской.

у Привоза, трамвай

Как сообщали в департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, с 15 апреля и до завершения ремонта на участке от улицы Пантелеймоновской до улицы Новощепной ряд работа трамвая №12 «Слободской рынок – Алексеевская площадь» будет организована по измененной схеме движения.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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