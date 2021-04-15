Бурлящий квартал у одесского Привоза: пока никаких ремонтных изменений (фото)

Квартал у одесского Привоза на улице Преображенской на участке от улицы Пантелеймоновской до Новощепного ряда по-прежнему бурлит, но никак не капитальным ремонтом.

Торговля здесь – как прежде. Авто активно передвигаются, как и раньше. Много мусора и привычной суеты. О предстоящем анонсированном ремонте этого «горячего» участка пока лишь напоминает установленный знак на углу Преображенской и Пантелеймоновской.

Капремонт должен быть начаться 15 апреля и продолжаться до конца лета текущего года. Но по состоянию на 12 часов дня никаких перекрытий квартала мы не увидели.

Кстати, по состоянию на полдень 15 апреля, мы отметили и тот факт, что трамвай 12-го маршрута курсирует по своей прежней схеме – по улице Преображенской.

Как сообщали в департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета, с 15 апреля и до завершения ремонта на участке от улицы Пантелеймоновской до улицы Новощепной ряд работа трамвая №12 «Слободской рынок – Алексеевская площадь» будет организована по измененной схеме движения.

Фото автора