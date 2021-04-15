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Как одесситам добраться на работу с Ленпоселка

Как одесситам добраться на работу с Ленпоселка

Добраться с окраины Одессы в центр города при отсутствии личного транспорта – задача не самая простая. Тем более, когда чуть ли ни на всех городских трассах начались ремонтные работы, а Ивановский мост и вовсе закрыли для проезда на длительный срок. Как доехать на работу с одесского предместья, рассказали нам жители Ленпоселка.

Добраться до вокзала

Из городского транспорта на Ленпоселке курсирует только маршрутка №201, которая следует до железнодорожного вокзала. Раньше в час пик микроавтобусы ходили каждые пять-семь минут. И народу на конечной остановке много не собиралось, и салон не был набит. Это уже по дороге водитель всех без ограничения подбирает.

И даже когда закрыли для транспорта Ивановский мост, по утрам водители маршруток прежнего интервала движения стараются придерживаться. Но все же, отправляясь на работу, лучше выйти пораньше – не дожидаясь часа пик. А если выехать в полвосьмого или восемь утра, то добираться на работу придется около двух часов и даже больше. Только на дорогу до вокзала из-за ремонта Ивановского моста потребуется больше часа.

Раньше сэкономить время можно было, воспользовавшись пригородной маршруткой на Дальник, проезжающей мимо Ленпоселка. Стоимость проезда – 10 гривен. Правда, потом еще минут 15-20 по трассе надо идти. Но зато идет маршрутка без остановок. И до реконструкции Ивановского моста за 40 минут до вокзала доезжала. Но сегодня, когда путепровод приходится объезжать, добираться на Дальницкой маршрутке смысла нет.

Доехать в город и вернуться домой

От вокзала в город жители Ленпоселка едут на маршрутках или троллейбусах. В троллейбусы в связи с карантинными ограничениями «лишних» пассажиров пускают не всегда. Зато и маршрутки набиты не так, как раньше – все же люди в «красной» зоне больше по домам сидят.

Ну, а вечером «на отстое» на Старосенной площади, если раньше два-три автобуса находилось, то сегодня пассажиры могут и полчаса транспорт прождать. Соответственно – собираются немалые очереди. Причина все та же – пробки в районе Ивановского моста.

Сколько стоит проезд?

Заплатить за проезд с пересадкой жителям Ленпоселка приходится 24-28 гривен в сутки.

В месяц – порядка 500 гривен. А услуги такси обойдутся около 120 гривен. Так что ежедневное четырехчасовое путешествие на работу и домой для них не только утомительно, но и достаточно накладно.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, сколько стоит в Одессе проезд в город с поселка Котовского, а также как одесситам добраться на работу в центр с района I Заставы и с «Седьмого неба».

Фото: Vgorode.ua

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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