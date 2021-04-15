Кто должен спиливать аварийные деревья в Одессе?

Как только в Одессу приходит непогода, так сразу валятся деревья и ветки. Счастье, если они не падают никому на голову и не повреждают имущество.

В Одессе много аварийных деревьев, которые необходимо удалять и заменять. «Одесская жизнь» разбиралась, кто этим должен заниматься.

Кто и за какие деревья отвечает?

Уходом за зелеными насаждениями в зонах общего пользования (парках, скверах, бульварах) и специального назначения (транспортные магистрали) должно заниматься коммунальное предприятие «Горзелентрест».

Следить за растениями на придомовой территории и во дворах — эксплуатационные службы. Так, по «Правилам благоустройства территории города Одессы» ответственность за сохранность зеленых насаждений, уход за ними, удаление сухостойных, поврежденных болезнями и вредителями зеленых насаждений, уничтожение сорняков возлагается:

на улицах перед строениями до проезжей части, внутриквартальных насаждений и насаждений районов города — на балансодержателей, владельцев, пользователей жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений, предприятий быта, торговли, учреждений образования, здравоохранения, расположенных на территории жилой застройки;

на территориях предприятий, а также на прилегающих к ним участках и санитарно-защитных зонах — на данные предприятия;

на территориях, отведенных под строительство, и прилегающих к ним участках, со дня начала работ — на заказчиков строительства;

на пустырях, морском побережье, лиманах, берегах водоемов — на предприятия в соответствии с решениями исполкома Одесского горсовета;

на частных усадьбах и прилегающих участках — на их владельцев.

Как накажут за самовольно спиленное дерево

Согласно статье 153 КУоАП, за уничтожение или повреждение зеленых насаждений, отдельных деревьев, кустарников, газонов, цветников и других объектов озеленения в населенных пунктах грозит штраф: для граждан — от 170 до 510 грн., для должностных лиц или предпринимателей — от 510 до 850 грн. Сейчас в Верховной Раде планируют увеличить штрафы в 10 раз и предусмотреть за такое нарушение лишение свободы на срок до трех лет.

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Сколько стоит спилить дерево?

Если вы получили разрешение на спил аварийного дерева в департаменте экологии, то вы можете заказать эту услугу в коммунальном предприятии «Горзелентрест». Для этого необходимо написать заявление на имя директора «Горзелентреста» (Байрамов Юнис Гасанович) и отправить его на электронную почту zelentrest@omr.gov.ua или на адрес предприятия — 65070, г. Одесса, ул. Химическая, 3, каб.1.

Детали можно уточнить по телефону (048) 788-61-72.

Стоимость работ рассчитывается в каждом случае индивидуально.

Также можно воспользоваться услугами коммерческих предприятий, которые занимаются уходом за зелеными насаждениями, в том числе и удалением сухостоя. Обратиться за такой услугой могут как представители ОСМД, управляющих компаний и прочих организаций, так и частные лица. Стоимость спила взрослого дерева составляет в среднем от 1500 до 6000 гривен.

— Чтобы определиться с ценой, представители фирмы выезжают на место и анализируют ситуацию. Значение имеет величина, состояние дерева, насколько опасно на него подниматься, есть ли под ним цветники, ценные растения, которые люди хотят сохранить, присутствуют ли какие-либо помехи в виде проводов, газопроводов, арок, крыш, заборов, — рассказал руководитель компании «Спилсервис» Артем Федячкин. — Стандартное выполнение работы подразумевает безаварийный спил дерева, порезку подъемными частями и освобождение от ветвей проходов и проездов. На полную стоимость могут повлиять дополнительные услуги: погрузка и вывоз спиленных ветвей или удаление пня. Сама работа занимает обычно от 30 минут до трех-четырех часов.

Куда обращаться, чтобы спилить аварийное или сухое дерево?

По закону просто так спилить даже сухое дерево нельзя — необходимо получить разрешительные документы. Для этого нужно обращаться с заявлением в департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета:

ул. Косовская, 2д, тел. (048) 724-33-24.

А если дерево находится на частной территории, то получать разрешение не требуется — решение об удалении растения принимает сам владелец.

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