Ключевые моменты:

Море для многих местных – важная часть жизни и способ восстановления сил.

Самые популярные локации: Аркадия, Ланжерон, Золотой берег, 16 станция Большого Фонтана.

Главные критерии выбора пляжа: чистота воды, благоустройство, безопасность и комфорт для детей.

Многие семьи предпочитают пляжи Киевского района, которые считают более комфортными и безопасными.

Для родителей с колясками проблемой остается крутая лестница и недостаточная доступность пляжей.

В 2026 году главным приоритетом для отдыха стали безопасность, чистота и удобная инфраструктура.

Одесситы назвали лучшие пляжи

С наступлением теплой погоды для одесситов снова актуальным становится отдых у Черного моря. Несмотря на военные риски и другие вызовы, побережье остается одним из главных мест для прогулок и восстановления сил. К слову, многие жители города не ожидали официального открытия сезона и уже успели погрузиться в морскую воду.

Стоит отметить, что для многих одесситов море это не просто место для досуга, а неотъемлемая составляющая повседневной жизни. Выросшие рядом с побережьем люди признаются, что трудно представляют себя без морских пейзажей. Именно поэтому даже сейчас они систематически ходят вдоль берега, а по случаю купаются.

Местная жительница Марина рассказывает, что уже открыла купальный сезон. Она часто приезжает в Аркадию и проходит пешком вдоль набережной вплоть до 16 станции Большого Фонтана, по дороге спускаясь к морю для плавания.

Во время выбора пляжа горожане прежде всего обращают внимание на чистоту территории, состояние воды и уровень благоустройства. Особенно важны эти факторы для семей с детьми. К слову, многие одесситы предпочитают пляжи Киевского района, которые считают более комфортными и безопасными.

К примеру, одесситка Юлия отмечает, что ее семья выбирает пляж «Золотой берег» через чистую воду, ухоженную территорию, охрану и множество семей с детьми. Правда, пока море прохладное, поэтому семья одесситки только планирует предстоящий отдых.

Добавим, что для родителей с детскими колясками дорога на пляж часто становится настоящим испытанием. Большое количество ступенек и недостаточно обустроенная инфраструктура заставляют людей выбирать места не по красоте или популярности, а по доступности.

Переселенка из Херсона Ольга рассказывает, что главными критериями для нее наличие парковки и удобного спуска без большого количества ступенек. По ее словам, многие одесские пляжи до сих пор недостаточно приспособлены для отдыха с маленькими детьми.

А вот Лидия, тоже переехавшая из Херсона, в теплую погоду отдыхает на Ланжероне, а когда море еще холодное — прогуливается по городским паркам, любуясь цветущими розами.

Однако часть родителей в этом году отказывается от традиционного пляжного отдыха из-за безопасности. Они выбирают аквапарки, где условия пребывания более контролируемы. Одесситка Вера отмечает, что среди ее любимых локаций остаются Аркадия и Ланжерон, а главными критериями при выборе места отдыха есть чистота и комфорт.

Некоторые жители Одессы планируют проводить летние выходные за пределами города, совмещая отдых с посещением родственников. Такие поездки позволяют избежать большого скопления людей и обеспечить более спокойные условия для детей.

Одесситка Полина рассказала, что ее семья обычно ездит в Савиньон, где проживают родственники. Для них самым важным остается комфорт и безопасность детей.

Источник: Новини.LIVE

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