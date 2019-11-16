Давняя проблема: ОСМД наконец-то получат придомовую землю

В Министерстве развития общин и территорий Украины разработают порядок бесплатной передачи земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в собственность их совладельцам. Теперь жильцы получат право отвести земельный участок в постоянное пользование. О необходимости этой процедуры разъяснили в Департаменте экономики систем жизнеобеспечения.

Что такое «земельный участок многоквартирного дома»?

Земельный участок многоквартирного дома, его размеры и конфигурация, определяется землеустроительной документацией. К нему относятся:

· земля, на которой размещен жилой дом;

· земля, на которой находятся здания и сооружения, касающиеся этого дома;

· придомовая территория.

Как сейчас?

Статья 42 Земельного Кодекса Украины гласит, что земельный участок многоквартирного дома:

· предоставляется в постоянное пользование предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим управление этими домами;

· передаются безвозмездно в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

· порядок использования земельных участков определяется собственниками дома;

· в случае уничтожения (разрушения) многоквартирного дома имущественные права на земельный участок, сохраняются за совладельцам многоквартирного дома.

Зачем нужны изменения?

Как отмечают в Минрегионе, несмотря на то, что бесплатная передача земли в собственность ОСМД прописана и в Земельном кодексе Украины, и в законах об ОСМД, воплотить ее почти нереально. Главное препятствие — для получения права собственности на участки, их госрегистрации и регистрации прав на них требует личного согласия 100% совладельцев дома. А на практике это почти невозможно.

Поэтому в правительстве решили законодательно урегулировать спорные вопросы управления общим имуществом.

Что предлагают?

Кабмин планирует усовершенствовать законодательные механизмы управления и порядка бесплатной передачи в собственность совладельцам многоквартирных жилых домов земельных участков, на которых расположены дома. Также к нормам приведут спорные вопросы управления общим имуществом в многоквартирном доме.

Такая цель изложена в Программе деятельности Кабмина на грядущую пятилетку.

Фото: oselya.ua

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