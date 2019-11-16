Давняя проблема: ОСМД наконец-то получат придомовую землю

В Министерстве развития общин и территорий Украины разработают порядок бесплатной передачи земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома в собственность их совладельцам. Теперь жильцы получат право отвести земельный участок в постоянное пользование. О необходимости этой процедуры разъяснили в Департаменте экономики систем жизнеобеспечения.
Что такое «земельный участок многоквартирного дома»?
Земельный участок многоквартирного дома, его размеры и конфигурация, определяется землеустроительной документацией. К нему относятся:
· земля, на которой размещен жилой дом;
· земля, на которой находятся здания и сооружения, касающиеся этого дома;
· придомовая территория.
Как сейчас?
Статья 42 Земельного Кодекса Украины гласит, что земельный участок многоквартирного дома:
· предоставляется в постоянное пользование предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим управление этими домами;
· передаются безвозмездно в собственность или в постоянное пользование совладельцам многоквартирного дома в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;
· порядок использования земельных участков определяется собственниками дома;
· в случае уничтожения (разрушения) многоквартирного дома имущественные права на земельный участок, сохраняются за совладельцам многоквартирного дома.
Зачем нужны изменения?
Как отмечают в Минрегионе, несмотря на то, что бесплатная передача земли в собственность ОСМД прописана и в Земельном кодексе Украины, и в законах об ОСМД, воплотить ее почти нереально. Главное препятствие — для получения права собственности на участки, их госрегистрации и регистрации прав на них требует личного согласия 100% совладельцев дома. А на практике это почти невозможно.
Поэтому в правительстве решили законодательно урегулировать спорные вопросы управления общим имуществом.
Что предлагают?
Кабмин планирует усовершенствовать законодательные механизмы управления и порядка бесплатной передачи в собственность совладельцам многоквартирных жилых домов земельных участков, на которых расположены дома. Также к нормам приведут спорные вопросы управления общим имуществом в многоквартирном доме.
Такая цель изложена в Программе деятельности Кабмина на грядущую пятилетку.
Фото: oselya.ua