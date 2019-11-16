Говорим открыто об одесской Трассе здоровья: игра в кегельбан, или уступите мне дорогу

Многие из нас боятся ездить на велосипедах по дорогам, потому что это опасно и неудобно. А вот я боюсь ходить по тротуару, потому что это тоже опасно.

Не секрет, что велосипедные дорожки — достаточно большая проблема в нашем городе. Их просто нет. И часто прохожие рискуют оказаться на чей-нибудь велосипедной раме в любой момент. А в городе есть всего одно место, где велосипедисты могут относительно свободно провести время и насладиться своим двухколесным байком. Это, конечно, Трасса здоровья. Однако находясь там, можно увидеть, как за место на дороге между собой спорят велосипедисты, бегуны и гуляющие с детьми и собаками одесситы. Одни кричат: «Дорога для нас», другие возражают: «Я гражданин своей страны, я имеют право!». Да, все мы граждане своей страны, и все мы имеем право. Только вот право это выходит нам боком: кто-то остается без колес, потому что вовремя не притормозил, а кто-то с ушибами, потому что оказался не в том месте, не в тот час.

Есть еще одна категория людей. Я их называю «ни туда и ни сюда». Эти граждане любят разъезжать на самокатах и всяких новотехнологичных устройствах. Они, правда, вообще не спорят, а просто сносят попутных и встречных пешеходов на полном ходу, не заморачиваясь, кто там прав, а кто виноват. И это, к сожалению, тоже позиция.

Все мы знаем, что на Трассе здоровья есть дорожная разметка для велосипедистов, за черту которой заходить не рекомендуется. И предупреждают об этом всякий раз с криками: «Осторожно, велосипед!». По ней же могут двигаться и другие виды транспорта. Но многие считают, что правила нужны, чтобы их нарушать. Поэтому мы смело ходим кто-куда. Скажу вам, я тоже не без греха, и сама, бывало, выходила за линию, но до тех пор, пока чуть не оказалась под колесами. Хотя, бывают и велосипедисты с бунтарским духом. Летят на всех парах и не обязательно по специальной дорожке, играя с прохожими в кегельбан.

Был со мной и такой случай. На Трассе здоровья сзади меня ехал модой человек на моноколесе. Когда я его заметила, перепугалась и, развернувшись, крикнула: «Ща как дам!». Тот испугался еще больше и слетел в кювет. С ним все оказалось в порядке, правда шлем немного помялся, да и его транспорт остался, кажется, вовсе без колеса. Но главное, что все живы и здоровы. Остался только один вопрос: почему он разъезжал на тропинке для пеших?

Ну что тут сказать? Таких ситуаций много, даже очень. И каждый из нас, гуляя по Трассе здоровья, с ними сталкивается. Просто давайте учиться соблюдать правила дорожного движения, уважать не только свои права, но и соседа по тропинке, и уступать друг другу дорогу. А то глядишь, пока появится еще одна велодорожка на Трассе здоровья, останемся совсем без здоровья.

Фото: odessitua.com

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