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Українському театру бути: Одеська облрада виділила кошти на пожежну безпеку

Українському театру бути: Одеська облрада виділила кошти на пожежну безпеку

У бюджеті Одеської облради змогли знайти 2,5 млн грн на усунення недоліків пожежної безпеки в Українському театрі.

Про це повідомляє УСІ.

Мільйон гривень витратять на ремонт підлоги і стелі в холі театру, а ще 1,5 мільйона витратять на систему димовидалення. Гроші будуть перерозподілені за рахунок програмних заходів Управління культури Одеської ОДА, запланованих до кінця цього року.

На обробку килимового покриття театру спеціальними негорючими рідинами гроші, як виявилося, були і раніше.

Схожі проблеми з ремонтом фасаду і пожежною безпекою залишаються в Одеському театрі юного глядача(ТЮГ) та в Одеському обласному онкодиспансері.

Начальниця Управління культури Одеської ОДА Олена Олійник пообіцяла постаратися знайти кошти і на ТЮГ. Однак вона зазначила, що зовнішній та внутрішній фасади Філармонії й музкомедії також в аварійному стані і незабаром там необхідно буде проводити ремонти.

Нагадаємо, що напередодні 95-річчя суд постановив закрити український театр ім. Василько. Також повідомлялося, скільки потрібно грошей, щоб врятувати український театр в Одесі.

Фото: upload.wikimedia.org

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