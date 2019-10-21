Працівники Служби автодоріг в Одеській області просять уряд не звільняти Вариводу

На момент публікації у зверненні було 56 підписів працівників.

Працівники Служби автомобільних доріг в Одеській області про свої наміри розповіли у Facebook.

Працівники Служби збираються надіслати колективне звернення Олексію Гончаруку – Прем’єр-міністру України, Міністру інфраструктури Владиславу Криклію, та в.о. керівника Укравтодору Олегу Федоренко. Співробітники автодору Одещини просять скасувати наказ про звільнення начальника Служби автомобільних доріг в Одеській області Олега Вариводи.

– Трудовий колектив Служби автомобільних доріг в Одеській області вважає звільнення начальника Служби безпідставним. Протягом 3 років було вдало сформовано та реалізовано державну політику розвитку дорожньої інфраструктури Одещини. Під час керівництва Олег Варивода удосконалив та підвищив ефективність діяльності Служби та дорожнього господарства в Одеській області, – зазначає трудовий колектив.

18 жовтня 2019 року Державним агенством автомобільних доріг України було прийнято рішення щодо звільнення начальника… Gepostet von Служба автомобільних доріг в Одеській області am Montag, 21. Oktober 2019

Нагадаємо, що 18 жовтня Державним агенством автомобільних доріг України було прийнято рішення щодо звільнення начальника Служби автомобільних доріг в Одеській області Олега Вариводи.

Фото: Facebook Олега Вариводи