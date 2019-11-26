Нацбанк показав, як виглядатимуть українські банкноти та монети

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Національний банк України завершує перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні, який містить надійніші та захищеніші від підробок банкноти, забезпечує зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави.

Для цього в обіг буде введено монети номіналом 5 та 10 гривень, які поступово замінять паперові банкноти. Водночас буде запроваджено оновлені банкноти номіналом 50 та 200 гривень з удосконаленою системою захисту, які своїм дизайном наслідують банкноти нового покоління гривні – номіналами 20, 100, 500 та 1000 гривень. Цими нововведеннями Національний банк завершить оптимізацію поточного номінального ряду гривні, яка тривала з 2014 року.

Ключові дати:

20 грудня 2019 року – буде введено в обіг монети номіналом 5 гривень та оновлені банкноти номіналом 50 гривень;

2019 року – буде введено в обіг монети номіналом 5 гривень та оновлені банкноти номіналом 50 гривень; 25 лютого 2020 року – в обігу з’являться оновлені банкноти номіналом 200 гривень;

2020 року – в обігу з’являться оновлені банкноти номіналом 200 гривень; у середині 2020 року – в обіг буде введено монети номіналом 10 гривень (точну дату буде повідомлено додатково).

Також у Нацбанку пояснили, чому монети є вигіднішими для держави, ніж банкноти.

Заміна банкнот номіналами 5 та 10 гривень на монети пояснюється тим, що це дасть змогу державі заощадити близько 1 млрд гривень.

Адже тривалість життя монет є значно вищою, ніж тривалість життя банкнот дрібних номіналів. Монети перебувають в обігу близько 20-25 років. Натомість банкноти номіналами 5 та 10 гривень можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу – у середньому один-два роки, тому банкноти потрібно щороку друкувати, обробляти і зберігати. Водночас обіг монет потребує від держави значно менших зусиль та коштів.

Які банкноти та монети залишаться у підсумку в обігу. Цього року в межах оптимізації банкнотно-монетного ряду Національний банк з 1 жовтня вивів з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок та припинив поповнення готівки в обігу монетами номіналом 25 копійок, а з 25 жовтня ввів у обіг банкноту номіналом 1 000 гривень. Таким чином номінальний ряд гривні скоротиться із 17 до 13 номіналів, доки в обігу перебуватимуть монети 25 копійок. Оскільки ті монети номіналом 25 копійок, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг, поступово їх ставатиме дедалі менше. Зрештою номінальний ряд гривні сягне оптимального розміру – 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) та 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень). Отже, співвідношення шести банкнот до шести монет гривні в обігу є не лише зручним для здійснення розрахунків і задовольняє потреби української економіки в готівці, а й відповідає практиці провідних центральних банків.

Фото: НБУ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.