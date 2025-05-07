Об этом сообщили ряд пропагандистских российских средств массовой информации.

Депутат Госдумы РФ, лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением изобразить на обновленных российских купюрах номиналом 10, 50 и 500 рублей города-герои СССР.

Среди предложенных городов много украинских: Киев, Одесса, Севастополь и Керчь, белорусские Минск и Брестская крепость, а также российские Ленинград (Санкт-Петербург), Волгоград, Москва, Новороссийск, Тула, Мурманск и Смоленск.

В Украине расценивают это предложение как попытку легитимизировать оккупацию украинских территорий и навязать российский нарратив об «историческом единстве» с Украиной. Такие действия считаются частью гибридной войны, направленной на подрыв суверенитета Украины.

Ранее Россия уже предпринимала подобные шаги, выпуская памятные монеты и почтовые марки с изображениями украинских городов, символов и исторических персон, таких как князь Владимир.

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