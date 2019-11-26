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Новости Одессы и Одесской области

Год назад в этот день в Украине было введено военное положение: как это происходило в Одесской области

Год назад в этот день в Украине было введено военное положение: как это происходило в Одесской области

“Одесская жизнь” предлагает вспомнить, какие события привели к введению военного положения.

Год назад в Украине впервые объявили военное положение.

Все началось 25 ноября с нападения страны-агрессора на украинские корабли. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» следовали из Одессы в Мариуполь. Однако пограничные корабли РФ атаковали наши корабли. Во время нападения пострадали шесть украинских военных моряков.

Уже в полночь на следующий день состоялось экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины, на котором Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения.

26 ноября в 10 областях Украины было введено военное положение. Одесская область попала в этот перечень. Сроки действие военного положения – с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря.

После введения военного положения среди людей распространялись слухи о конфискации автомобилей и дефиците продуктов. Все это порождало панику. Тогда губернатор Одесской области Максим Степанов рассказал о планах госадминистрации в связи с введением военного положения. Степанов сообщил, что не видит оснований для паники и поводов «скупать гречку и спички».

Спустя несколько недель «Одесская жизнь» рассказала о событиях, которые в действительности происходили в регионе во время военного положения.

Тогда же людей начали запугивать принудительной мобилизацией. Ходили мифы о «злых вояках», которые хватают на вокзалах и базарах всех без разбора мужчин и отправляют в армию. Однако в действительности все было иначе.

Так прошел месяц военного положения в Украине и в частности в Одесской области. Уже 26 декабря военное положение было прекращено.

Фото:️  Вільне Радіо

 

 

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