Голосование за номинантов LIGA ZAKON AWARDS 2019 открыто!

LIGA ZAKON AWARDS – независимый профессиональный Рейтинг рынка юридических услуг, включая legal infrastructure. Наша цель – сформировать открытый рейтинг игроков юридического рынка, который гарантирует высокое качество услуг для конечного пользователя, а также надежность и безопасность сотрудничества.
Компания ЛІГА:ЗАКОН рада сообщить, что онлайн-голосование за премию LIGA ZAKON AWARDS 2019 открыто!
Рейтинг призван дать независимую оценку участникам рынка и подтвердить высокие стандарты профессии юриста, а также отметить достижения за последний год.
Клиенты и юристы могут участвовать в онлайн-голосовании, выбрав одного кандидата из списка номинантов (засчитывается один голос от одного человека).
Отдать свой голос за номинанта можно до 6 декабря 2019 года по ссылке – https://awards.ligazakon.net .
Категории номинантов Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS:
Компании и персоналии:
- Судебные споры (суды общей юрисдикции)
- Хозяйственный процесс
- Комплексное юридическое обслуживание
- Уголовное право
- Налоговое право
- Корпоративное право
- Банковское и финансовое право
- Недвижимость и строительство
- Земельное и аграрное право
- Фармацевтика и медицинское право
Legal Infrastructure:
- Лучшее решение для автоматизации договорной работы
- Лучший медиаресурс для юристов
- Лучшая CRM- система для работы с клиентами юридической фирмы
- Лучшая компания по проведению учебных мероприятий для юристов
- LegalTech стартап года
Именно вы можете выбрать лидера юридического рынка.