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Новости Одессы и Одесской области

Голосование за номинантов LIGA ZAKON AWARDS 2019 открыто!

Голосование за номинантов LIGA ZAKON AWARDS 2019 открыто!

LIGA ZAKON AWARDS – независимый профессиональный Рейтинг рынка юридических услуг, включая legal infrastructure. Наша цель – сформировать открытый рейтинг игроков юридического рынка, который гарантирует высокое качество услуг для конечного пользователя, а также надежность и безопасность сотрудничества.

Компания ЛІГА:ЗАКОН рада сообщить, что онлайн-голосование за премию LIGA ZAKON AWARDS 2019 открыто!

Рейтинг призван дать независимую оценку участникам рынка и подтвердить высокие стандарты профессии юриста, а также отметить достижения за последний год.

Клиенты и юристы могут участвовать в онлайн-голосовании, выбрав одного кандидата из списка номинантов (засчитывается один голос от одного человека).

Отдать свой голос за номинанта можно до 6 декабря 2019 года по ссылке – https://awards.ligazakon.net .

Категории номинантов Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS:

Компании и персоналии:

  1. Судебные споры (суды общей юрисдикции)
  2. Хозяйственный процесс
  3. Комплексное юридическое обслуживание
  4. Уголовное право
  5. Налоговое право
  6. Корпоративное право
  7. Банковское и финансовое право
  8. Недвижимость и строительство
  9. Земельное и аграрное право
  10. Фармацевтика и медицинское право

 Legal Infrastructure:

  1. Лучшее решение для автоматизации договорной работы
  2. Лучший медиаресурс для юристов
  3. Лучшая CRM- система для работы с клиентами юридической фирмы
  4. Лучшая компания по проведению учебных мероприятий для юристов
  5. LegalTech стартап года

Именно вы можете выбрать лидера юридического рынка.

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