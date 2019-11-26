Голосование за номинантов LIGA ZAKON AWARDS 2019 открыто!

LIGA ZAKON AWARDS – независимый профессиональный Рейтинг рынка юридических услуг, включая legal infrastructure. Наша цель – сформировать открытый рейтинг игроков юридического рынка, который гарантирует высокое качество услуг для конечного пользователя, а также надежность и безопасность сотрудничества.

Компания ЛІГА:ЗАКОН рада сообщить, что онлайн-голосование за премию LIGA ZAKON AWARDS 2019 открыто!

Рейтинг призван дать независимую оценку участникам рынка и подтвердить высокие стандарты профессии юриста, а также отметить достижения за последний год.

Клиенты и юристы могут участвовать в онлайн-голосовании, выбрав одного кандидата из списка номинантов (засчитывается один голос от одного человека).

Отдать свой голос за номинанта можно до 6 декабря 2019 года по ссылке – https://awards.ligazakon.net .

Категории номинантов Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS:

Компании и персоналии:

Судебные споры (суды общей юрисдикции) Хозяйственный процесс Комплексное юридическое обслуживание Уголовное право Налоговое право Корпоративное право Банковское и финансовое право Недвижимость и строительство Земельное и аграрное право Фармацевтика и медицинское право

Legal Infrastructure:

Лучшее решение для автоматизации договорной работы Лучший медиаресурс для юристов Лучшая CRM- система для работы с клиентами юридической фирмы Лучшая компания по проведению учебных мероприятий для юристов LegalTech стартап года

Именно вы можете выбрать лидера юридического рынка.

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