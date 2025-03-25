Согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру с 24 марта на Земле держится 6-балльная магнитная буря. Она прогнозируется и в течение 25 и 26 марта.

Ученые Центра прогнозирования космической погоды прогнозируют значительную магнитную бурю во второй половине вторника, 25 марта, и 26 марта ночью, после чего, по их прогнозу она пойдет на спад.

Напоминаем, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если прибавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

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Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь