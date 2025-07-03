Ключевые моменты
- Из-за профилактических работ, которые 3 июля ведут ДТЭК Одесские электросети, некоторые абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС до вечера остались без света.
- В мэрии опубликовали адреса отключений.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Ак. Филатова, 36-58.
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Северный РЭС
Работы до 17:00-20:00:
- 2-я линия на ж/м, 12,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-58а,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Агрономическая, 60-223,
- Беляевская, 1-9,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 1-17, 164;
- Грушевского Михаила, 39/3-39/5,
- Донецкая, 1/1-25,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кольцевая, 1-12,
- Конноармейская, 1,1а;
- Котляревского, 12б,
- Кошица Александра, 1-69,
- Круговая, 1-36,
- Крушельницкого, 1-37,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Марсельская, 44,
- Михновского Николая, 1-63,
- Болобочана, 1-44а,
- Молодежная, 1-49,
- Наклона, 17/1,
- Палия Семена, 83,83/1,97,99;
- Южная дорога, 2-62,
- Бродская, 1в,
- Наклонная, 1-59в, 174,
- Тарутинская, 1-11,
- ул. Украинки Леси, 10,11,11А,12,20;
- Хуторская, 1-24а, 81/1, 93, 94, 94а, 95г;
- Цебриковская, 1-13а,
- Чайкова, 1-71,
- Четвертая, 33Г, 33Б;
- Шептицкого, 1,3,5;
- Штилевая, 2-118,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
- переулок 1-й Керченский, 3-11,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. Агрономический, 1-8а,
- пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б,
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Килевый, 1-9а,
- пер. Круговой, 1а-13,
- пер. Крушельницкой, 1-5а,
- пер. Мастерський, 1-11,
- пер. Новый, 1-14а,
- переулок Одесский, 3-7,
- переулок Оранжерейный, 1-32,
- переулок Петра Калнышевского, 1-10,
- переулок Шахтинский, 18-46,
- переулок Шебелинский, 13-27,
- просп. Князя Владимира Великого,и 52.
Центральный РЭС
Работы до 20:00:
- Гранатная, 17-25,
- Апрельская, 1-19,
- Михайленко Анны, 30-63,
- Рихтера Святослава, 8-42Б,
- Сельская, 7-34,
- Тенистая, 9/12,
- Туристская, 8-19.
Работы до 18:00:
- Степная, 19, 23/25;
- Хмельницкого Богдана, 51-98.