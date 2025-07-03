Отключения света

Ключевые моменты

  • Из-за профилактических работ, которые 3 июля ведут ДТЭК Одесские электросети, некоторые абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС до вечера остались без света.
  • В мэрии опубликовали адреса отключений.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Ак. Филатова, 36-58. 

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Северный РЭС

Работы до 17:00-20:00:

  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-58а,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Агрономическая, 60-223,
  • Беляевская, 1-9,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 1-17, 164;
  • Грушевского Михаила, 39/3-39/5,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Конноармейская, 1,1а;
  • Котляревского, 12б,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Круговая, 1-36,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Марсельская, 44,
  • Михновского Николая, 1-63,
  • Болобочана, 1-44а,
  • Молодежная, 1-49,
  • Наклона, 17/1,
  • Палия Семена, 83,83/1,97,99;
  • Южная дорога, 2-62,
  • Бродская, 1в,
  • Наклонная, 1-59в, 174,
  • Тарутинская, 1-11,
  • ул. Украинки Леси, 10,11,11А,12,20;
  • Хуторская, 1-24а, 81/1, 93, 94, 94а, 95г;
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Чайкова, 1-71,
  • Четвертая, 33Г, 33Б;
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Штилевая, 2-118,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. Агрономический, 1-8а,
  • пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Килевый, 1-9а,
  • пер. Круговой, 1а-13,
  • пер. Крушельницкой, 1-5а,
  • пер. Мастерський, 1-11,
  • пер. Новый, 1-14а,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • переулок Оранжерейный, 1-32,
  • переулок Петра Калнышевского, 1-10,
  • переулок Шахтинский, 18-46,
  • переулок Шебелинский, 13-27,
  • просп. Князя Владимира Великого,и 52. 

Центральный РЭС

Работы до 20:00:

  • Гранатная, 17-25,
  • Апрельская, 1-19,
  • Михайленко Анны, 30-63,
  • Рихтера Святослава, 8-42Б,
  • Сельская, 7-34,
  • Тенистая, 9/12,
  • Туристская, 8-19. 

Работы до 18:00:

  • Степная, 19, 23/25;
  • Хмельницкого Богдана, 51-98. 

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