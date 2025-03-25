Згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, з 24 березня на Землі тримається 6-бальна магнітна буря. Вона прогнозується і протягом 25 та 26 березня.

Науковці Центру прогнозування космічної погоди прогнозують значну магнітну бурю в другій половині вівторка, 25 березня, та 26 березня вночі, після чого, за їхнім прогнозом, вона піде на спад.

Нагадуємо, що G-індекс характеризує інтенсивність геомагнітної бурі від 1 до 5 і відповідає К-індексу, якщо додати 4. Тобто, наприклад, бурі G1 відповідають К-індексу 5. К-індекс застосовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.

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Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тож краще відстежувати показники сонячних спалахів та геомагнітних бур і не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.

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