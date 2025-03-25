кіт в шубі
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Сегодня у нас такие мемы:

  • про благодарность деньгами,
  • о коте-кофемане,
  • про кота наездника,
  • про кота под шубой,
  • о неудобной кровати,
  • о тревожном моменте.
тривожний момент
незручно спати
кіт під шубою
кіт верхом
кава
гроші

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