Штормовое предупреждение: утром и днем 24 сентября ожидается туман, видимость 200-500 м. Во второй половине дня ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-17 м/с.
Прогноз погоды в Одессе на 24 сентября
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман.
Ветер переменного направления, 3-8 м/с, днем северо-восточный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-17 м/с. Температура ночью 13-15°С, днем 22-24°С.
Температура морской воды 19-20°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 24 сентября
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман.
Ветер переменного направления, 3-8 м/с, днем северо-восточный, 9-14 м/с, во второй половине дня порывы 15-17 м/с. Температура ночью 10-15°С, днем 21-26°С.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.