Девушка из Одесской области исследует муралы — гигантские рисунки на стенах зданий (фото)

Война влияет на темы, которые интересны для молодежи

Исследования Александры признали и высоко оценили — ее научная работа заняла первое место в областном этапе защиты Малой академии наук Украины и третье место по Украине. Учится она в балтском лицее №2. Помогла девушке научный руководитель Елена Шолудько.

Ученицу заинтересовала патриотическая тема, которая стала ведущей в сюжетах муралов во время полномасштабной войны.

— Считаю, что мурал-арт как вид современного искусства не случайно получил стремительное развитие именно во время военных действий. Ведь даже в деоккупированных городах, где от зданий оставались только деформированные стены, муралы будто закрывали собой те раны войны, леча их яркими красками и предоставляя своим созерцателям надежду, а также вселяя веру в собственные силы и в победу, — говорит исследовательница.

В процессе работы проанализировано более 50 муралов.

— Один из первых муралов, который поразил меня лично, — это мурал «Сила рода» в моем родном городе Балта. Именно он вдохновил на написание этой работы. Создали непревзойденный подарок городу профессиональные художники: из Измаила — Сергей Сухинин и Сергей Ушаков, из Белгорода-Днестровского — Сергей Гарькавый, из Херсона — Евгения Решетникова и из Одессы — Леся Медвидь, при участии инициатора, автора идеи художника-земляка Сергея Шендеровского и его дочери Анастасии Малиношевской, — рассказывает Александра.

Девушка также обращает внимание на муралы, которые продолжают появляться в Одессе и области.

— Искусство в виде мурал-арта, темы которого полны патриотизма, где Украина часто предстает в виде воинственной женщины, очень четко отражает суть нашей страны: хрупкость и огромную силу одновременно. Располагаясь на улицах городов, это стало искусством для всех, ведь не нужно ходить в музей, чтобы его созерцать, оно есть здесь и сейчас, — говорит юная ученая.

В будущем Александра Любецкая видит себя искусствоведом и считает, что работы уличных художников нуждаются в систематизации и изучении. Она убеждена, что это направление поможет лучше понять наше непростое время, ведь муралы являются его частью и отражением.

Что такое мурал

Мурал — это большой рисунок или изображение, которое нанесено прямо на стену или потолок, особенно в большом общественном пространстве. Это может быть любой вид художественного произведения, от абстрактного искусства до фотореалистичных изображений, и часто используется для украшения городской среды, рассказывания историй или выражения социальных и политических сообщений. Муралы могут быть созданы различными методами, включая живопись, граффити и мозаику.