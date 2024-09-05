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В центре Одессы появился патриотический кот-сфинкс (фото)

В центре Одессы появился патриотический кот-сфинкс (фото)

Кот-защитник появился в центре Одессы, на улице Пастера, недалеко от Горсада. Автор стрит-арта – художник Денис Уайт.

Мимо этого патриотического котика просто так не пройдешь. Он полон силы и ярости, он настоящий защитник – один из тех котов «нового формата», которые появились на одесских фасадах с самого начала полномасштабной войны.

На улице Пастера в Одессе

Вы только присмотритесь!.. Даже котиком или хвостатиком его не назовешь: чувствуется в нем большая сила, мощь и запал!

Кот-патриот: новый стрит-арт в Одессе

Патриотический стрит-арт в центре Одессы

Патриотический стрит-арт в Одессе, фрагмент

Кстати, находится наш сфинкс рядом с другим героем – тем, что играет на кларнете и был создан в честь Юлиана Милкиса – музыканта, живущего в Нью-Йорке, с большим успехом давшего несколько концертов в Одесской филармонии.

Напомним, о своем «личном коте» Юлиан Милкис писал:

«Я рад, что мой личный кот-патриот в Одессе! Я был поклонником этих кошек задолго до того, как у меня появился свой. Эти гениальные художники создают патриотические граффити в поддержку победы Украины с начала войны. Одесситы их любят. Эти замечательные художники также маскируют машины для фронта, окрашивают остановки, бомбоубежища и многое другое. Спасибо! Слава Украине!».

Теперь оба кота «нового формата», коты-защитники, живут рядом.

Одесса: два стрит-арта по соседству

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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