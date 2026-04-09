Ключевые моменты:

Участок у Днестра передали в аренду под рыбное хозяйство, но там обнаружили гостиничную застройку.

Часть территории находится в прибрежной защитной зоне, где действуют строгие ограничения.

Суд разрешил повторный осмотр в рамках дела о возможном служебном подлоге.

Незаконная застройка земель водного фонда у Днестра

Центр публичных расследований сообщил, что Киевский районный суд Одессы дал разрешение на повторный осмотр земельного участка, расположенного вблизи Днестра. Речь идет о территории, которая относится к землям водного фонда и имеет специальный режим использования.

Следствие рассматривает уголовное производство по факту возможного служебного подлога и нарушений при использовании земли. По данным правоохранителей, еще в 2008 году Белгород-Днестровская райгосадминистрация передала частному предприятию «Первая Днестровская рыбная заводь» участок площадью 34,3 гектара в аренду сроком на 25 лет. Земля расположена за пределами населенных пунктов, на территории Удобненского сельсовета вдоль трассы Одесса–Рени.

Согласно документам, участок предназначался для рыбохозяйственных нужд. Его структура включала зоны под гидротехнические сооружения, искусственные водоемы и техническую инфраструктуру. При этом значительная часть территории находится в прибрежной защитной полосе Днестра, а также в охранной зоне линий электропередач, где действуют ограничения на строительство.

Однако, как установило следствие, фактическое использование земли могло отличаться от заявленного. В частности, на одном из участков площадью около 1,4 гектара построен гостиничный комплекс, а на других территориях также зафиксировано возведение объектов рекреационного назначения.

Правоохранители считают, что это может свидетельствовать о нецелевом использовании земель водного фонда и самовольном строительстве в зонах с особыми условиями. Кроме того, проверяется версия о внесении недостоверных данных в официальные документы.

Участок находится в коммунальной собственности Маяковского сельского совета и был передан в аренду по договору 2009 года. Осмотр территории проведут с участием специалистов и судебных экспертов, чтобы зафиксировать возможные нарушения и использовать результаты в дальнейшем расследовании.

Ранее суд уже отказывал в повторной проверке, однако теперь признал ее необходимой. По мнению судьи, получить важные доказательства другим способом невозможно, поэтому ходатайство следствия было удовлетворено.

