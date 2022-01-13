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Одесский новострой у Стамбульского парка: как меняется облик старого города (фото)

Одесский новострой у Стамбульского парка: как меняется облик старого города (фото)

Давно не были на Таможенной площади или в начале улицы Приморской? Давненько не заглядывали в Сад скульптур Одесского литературного музея? Торопитесь: там все так быстро видоизменяется, что однажды привычная картина старой Одессы покажется совсем незнакомой.

У Стамбульского парка: как растет новострой?

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В прошлом году мы попрощались с двухсотлетним зданием таможенных складов (позже – Мореходной школой) в самом начале улицы Приморской. Там сейчас растет шестиэтажка под названием «Пространство у Стамбульского парка».

Пространство-Визуализация

«Пространство у Стамбульского парка»: визуализация

Еще до того, как попасть на Таможенную площадь, в место, где она перетекает в улицу Приморскую и где непосредственно возводится новострой, мы «полюбовались», как это выглядит со стороны Сада скульптур нашего Литературного музея.

Стройка на Приморской2

Вид из сада скульптур Литмузея

Стройка на Приморской3

Ну а потом, спустившись по Ланжероновскому спуску, пошли любоваться непосредственно к месту строительства. Оно, как видите на фото, идет полным ходом, и скоро все новые картинки старой Одессы будут уже видны совсем полностью.

Стройка на Приморской4

Вид с Приморской

Стройка на Приморской5

Вид с Таможенной площади

Стройка на Приморской7

Через приоткрытые ворота, ведущие на стройку

Стройка на Приморской

 

Как меняются картинки старой Одессы

Подумать только, как же быстро они меняются, эти картинки старой Одессы! Уже и вид с бульвара Жванецкого в сторону моря совсем не тот, каким был раньше, и арка, ведущая на бульвар, представляет нам совсем иные виды… Даже со двора Художественного музея мы теперь наблюдаем высотку, берущую начало с той же Приморской.

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Ну а новострой на бульваре Жванецкого сумел видоизменить историческое здание бывшей Ювелирки на улице Софиевской, не говоря уже о самом бульваре…

И да, возвращаясь к месту, где сейчас возводится «Пространство у Стамбульского парка», не забудем, что скоро рядом будет возводиться и новострой «с видом на Оперный»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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