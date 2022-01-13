Одесский новострой у Стамбульского парка: как меняется облик старого города (фото)

Давно не были на Таможенной площади или в начале улицы Приморской? Давненько не заглядывали в Сад скульптур Одесского литературного музея? Торопитесь: там все так быстро видоизменяется, что однажды привычная картина старой Одессы покажется совсем незнакомой.

У Стамбульского парка: как растет новострой?

В прошлом году мы попрощались с двухсотлетним зданием таможенных складов (позже – Мореходной школой) в самом начале улицы Приморской. Там сейчас растет шестиэтажка под названием «Пространство у Стамбульского парка».

Еще до того, как попасть на Таможенную площадь, в место, где она перетекает в улицу Приморскую и где непосредственно возводится новострой, мы «полюбовались», как это выглядит со стороны Сада скульптур нашего Литературного музея.

Ну а потом, спустившись по Ланжероновскому спуску, пошли любоваться непосредственно к месту строительства. Оно, как видите на фото, идет полным ходом, и скоро все новые картинки старой Одессы будут уже видны совсем полностью.

Как меняются картинки старой Одессы

Подумать только, как же быстро они меняются, эти картинки старой Одессы! Уже и вид с бульвара Жванецкого в сторону моря совсем не тот, каким был раньше, и арка, ведущая на бульвар, представляет нам совсем иные виды… Даже со двора Художественного музея мы теперь наблюдаем высотку, берущую начало с той же Приморской.

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Ну а новострой на бульваре Жванецкого сумел видоизменить историческое здание бывшей Ювелирки на улице Софиевской, не говоря уже о самом бульваре…

И да, возвращаясь к месту, где сейчас возводится «Пространство у Стамбульского парка», не забудем, что скоро рядом будет возводиться и новострой «с видом на Оперный»…

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