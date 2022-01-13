«Мамина квартира»: где в Одессе создают музей Жванецкого?

Обычный одесский дом в районе Привоза станет необычным. Здесь, на Старопортфранковской, 133, находится квартира, в которой Михаил Жванецкий жил с мамой с 1945 года. Эта квартира превращается в музей Михал Михалыча.

Этот одесский обычный необычный двор

Обычный одесский двор с галереями и самым обычным чисто одесским укладом. Стоит подняться по ступенькам, ведущим к веранде, – и вот она, Мишина квартира. Точнее – «мамина квартира», как называл ее Михаил Жванецкий.

Решение о создании муниципального музея Михаила Жванецкого приняли в июле прошлого года. С просьбой создать по этому адресу Музей Жванецкого обратилась к городским властям вдова писателя Наталья Жванецкая.

Летом 2017 года, когда Михаил Жванецкий приехал в Одессу, он побывал и здесь, на Старопортофранковской, 133. Его жена Наталья Жванецкая потом на своей странице в Facebook опубликовала подборку фотографий, которую так и назвала – «Мамина квартира».

Там сохранилось немало архивных материалов из жизни и творчества писателя, которые теперь станут экспонатами. Там каждое фото – кусочек нашей с вами одесской истории. Это и фотографии матери Михал Михалыча, и самого писателя, и тоже уже ушедших от нас Райкина, Ильченко, Карцева и многих других. Улыбающийся Карцев, плакаты того времени, когда дуэт Карцева и Ильченко блистательно исполнял миниатюры «нашего Миши». Каждая вещь – память, каждый плакат – яркое воспоминание. А еще – фото маленького Миши…

Одесский Музей-квартиру Жванецкого собираются создать к туристическому сезону

Сейчас в «маминой квартире» всего этого не увидишь. Все собрано, сложено, все это — будущие экспонаты музея. И сама квартира сейчас – в состоянии большого ремонта. Здесь будет создан муниципальный музей – по аналогии с музеем Утесова: двор останется жилым, а вот квартира Жванецкого превратится с Музей его памяти.

Как нам сообщают официально, Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Жванецкого будет финансироваться из бюджета города. Музей-квартира будет открыт для экскурсий, творческих встреч, конкурсов, фестивалей.

До начала ремонта была проведена фото- и видеофиксация обстановки квартиры для воссоздания ее в аутентичном виде. На сегодняшний день ведутся работы по замене кровли, укреплению стен и фундамента данной части сооружения. Затем начнутся работы по замене межэтажного перекрытия, инженерных коммуникаций и перестенков, а в дальнейшем отделочные работы. Параллельно будет проводиться реставрация мебели, оконных рам, дверей и прочего.

В одесской мэрии планируют открыть музей-квартиру к туристическому сезону.

В Одессе, на углу Старопортофранковской и… Старопортофранковской

На следующий день после известия о смерти писателя одесситы несли цветы к старым воротам дома на Старопортфранковской, 133…

Да, сам дом с «маминой квартирой» внутри двора находится неподалеку от Привоза, на улице Старопортофранковской – на квартале от Пантелеймоновской до… все той же Старопортофранковской.

Как такое может быть? Да все очень просто: Старопортофранковская немного капризно совершает поворот к Привозу и продолжается до Преображенской под своим же именем. То есть, у нас, можно сказать, есть угол улиц Старопортофранковской и… Старопортофранковской; далее следует угол Старопортофранковской и Преображенской, хотя эти улицы располагаются параллельно.

Мы идем к дому Михал Михалыча по Старопортофранковской: от кинотеатра «Родина» переходим на другую сторону и здесь ищем среди одно-двухэтажных домов номер 133. Вот этот дом, со старенькими воротами, ничем внешне не примечательный. Ну разве что он – явно из адресов старой-старой и совсем непарадной Одессы… Такая себе типичная старушка Молдаванка.

И вот может показаться, что именно этим домом и заканчивается улица. Ан, нет, она продолжается и за углом, и ведет прямо к Привозу. И вот такая уличная «странность» вызывает некоторое удивление.

А еще размышления: ходил здесь юный Миша, на Привоз захаживал, по Эстонской проходил, в сегодняшнем Преображенском парке гулял… И рождались в голове юного одессита удивительные цитаты из одесской жизни, теперь уже ставшие классикой…

И, кстати, о классике: Миша Жванецкий жил в доме №133 по Старопортофранковской. Илья Ильф родился там, где эта улица совершает свой странный поворот – в доме №137. Всего лишь за углом…

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Фото: Натальи Жванецкой, с официального сайта Одесской мэрии и автора

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