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В 146 маршрутке двое мужчин потеряли сознание: один пришел в себя, а второй нет

В 146 маршрутке двое мужчин потеряли сознание: один пришел в себя, а второй нет

В Одессе в маршрутном такси скончался мужчина. Причину смерти установит судмедэкспертиза. Очевидцы же сообщают, что скорее всего смерть вызвала передозировка наркотическими веществами.

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Новость о смерти в 146 одесской маршрутке появилась 13 января в telegram-канале «Одесса Info».

По словам пассажиров автобуса, двое мужчин ехали вместе и по виду они или спали, или были без сознания. Происшествие случилось тогда. когда маршрутка двигалась из центра города в сторону Красного Хутора.

Спустя какое-то время один из них пришел в себя, а второй нет. Оказалось, что он уже не дышит. После этого атобус остановился, его водитель попросил пассажиров покинуть салон. На место вызвали скорую помощь и полицию, чтобы засвидетельствовать факт смерти.

Точную причину смерти мужчины назовут после того, как проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее «Одесская Жизнь» писала о том, как летом водитель маршрутки из-за жары потерял сознание и врезался в трамвай, а водитель троллейбуса по тем же причинам сразу в три  автомобиля.

Также мы рассказывали, что на конечной маршрки №232 на улице Сахарова скончался мужчина.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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