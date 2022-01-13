В Одессе открыли пункты обогрева – адреса (фото)

В связи с значительным похолоданием во всех районах Одессы развернули пункты обогрева. Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Пункты обогрева в Одессе размещены по следующим адресам:

Приморский район: Куликово поле, 1 (со стороны железнодорожного вокзала – волонтерский пункт);

Куликово поле, 1 (со стороны железнодорожного вокзала – волонтерский пункт); Суворовский район: ул. Марсельская угол ул. Жолио-Кюри;

ул. Марсельская угол ул. Жолио-Кюри; Киевский район: пр. Академика Глушко, 32а;

пр. Академика Глушко, 32а; Малиновский район: сквер Георгия Гамова (ул. Мельницкая).

Во всех пунктах предусмотрено горячее питание и предоставление неотложной медицинской помощи, а для обеспечения безопасности около всех пунктов оставлена охрана.

Как сообщается, прошедшей ночью услугами пунктов воспользовалось более 100 человек – всем им предоставили горячее питание и по необходимости оказали медицинскую помощь.

Больше всего желающих было на Куликовом поле, где 12 января первый пункт обогрева развернули волонтеры из благотворительной организации «Новая Жизнь» – сюда обратился 91 бездомный.

В пункт обогрева в Суворовском районе пришли 10 человек, в Малиновском – 5, а в Киевском – один.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета