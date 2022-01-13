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Почему в Одессе не работает фуникулер?

Почему в Одессе не работает фуникулер?

Увы, у входа в одесский фуникулер появилась табличка о том, что он не работает. Почему? И когда ожидать, что одесская достопримечательность снова будет катать пассажиров?

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Как следует из той же пояснительной записки у входа в фуникулер, наши чудо-салончики не следуют вдоль Потемкинской лестницы «в связи с погодными условиями».

 

 

Позвонив диспетчеру по указанным телефонам, мы выяснили, что фуникулер не работает из того, что на улице холодно.

— Как потеплеет, снова будем работать, — сообщили нам.

Напомним, в прошлом году фуникулер тоже не работал. Это было связано не с погодой, а с регламентными работами. «Запустился» он лишь в конце апреля.

Напомним, наш фуникулер еще называют «вдоль по Потемкинской», пассажиров (исключительно стоя) перевозят две кабинки фуникулера. Стоимость проезда в фуникулере, как в трамвае и троллейбусе — десять гривен.

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Фото Марии Котовой

 

 

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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