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Украина запустила первый за 11 лет спутник

Украина запустила первый за 11 лет спутник

Сегодня, в четверг, 13 января 2022 года, в 17:25 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США) компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска запустила ракету Falcon 9 со 105 спутниками на борту, среди которых – украинский спутник «Сич-2-30». Аппарат разработали и собрали в КБ «Южное» в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины.

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Примерно в 18:50 спутник должен отделиться от ракеты Falcon 9, а в 20:15 – пролететь над территорией Украины, чтобы установить связь с местной наземной инфраструктурой.

Данные со спутника будут обрабатывать в Полесском национальном университете в Житомире.

Назначение аппарата – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов в 500 километрах над Землей.

Стоит отметить, что для Украины это первый за последние 11 лет запущенный спутник и, по мнению экспертов, «Сич-2-30» может стать первым шагом для вывода космической отрасли Украины из кризиса.

Последний свой спутник – «Сич-2» – страна отправила на орбиту в августе 2011 года с помощью ракеты-носителя «Днепр-1», который производили на днепровском заводе «Южмаш» с привлечением российских компаний. Тогда запуск прошел на базе в Оренбургской области России, а в декабре 2012 года связь со спутником была потеряна. «Сич-2» проработал лишь чуть больше года из ожидавшихся разработчиками пяти.

Спутник «Сич-2-30» планировалось запустить еще в декабре 2021 года, но позже запуск перенесли на январь 2022-го. Он обошелся Государственному космическому агентству Украины в 1,99 миллион долларов.

Фото: RT

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Редакция ПРОФИЛЬ

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