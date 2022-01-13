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5 выдающимся одесситам вручили Премию Яна Гельмана

5 выдающимся одесситам вручили Премию Яна Гельмана

В четвертый раз команда КВН «Джентльмены Одесского университета» в память о своем художественном руководителе — сценаристе, драматурге, легендарном чемпионе КВН Яне Гельмане вручает премию одесситам, прославившим свой город в минувшем году.

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В прошлом году из-за пандемии вручение премии не состоялось. В этом году квнщики выбрали пятерку достойных из тринадцати кандидатов. 

Какую награду получают лауреаты премии имени Яна Гельмана

Денежную премию в десять тысяч гривен и белый джентельменски шарфик получили (в алфавитном порядке): 

  • Борис Барский, актер, Народный артист Украины
  • Игорь Беляков, директор одесского зоопарка 
  • Ефим Коган, создатель Одесского городского хореографического искусства
  • Леонид Липтуга, создатель Сада скульптур в Одесском литературном музее 
  • Валерий Чернис, музыкант, композитор

Награждение состоялось в Золотом зале Литературного музея и скорее напоминало встречу старых друзей, чем официальное мероприятие. И действительно, и вручающие и награжденные и все те, кто пришли на вручение уже не один десяток лет знают друг друга. Но тем не менее, читая эти имена и фамилии не возникает вопроса, кто все эти люди – каждый из них сделал и делает для города еще много славных дел. 

За что присуждали премию имени Яна Гельмана в 2022 году?

Игорю Белякову

За многолетний, приносящий радость детям и взрослым зверский труд. За творческие успехи в деле воспитания братьев наших меньших и в связи со столетием Одесского зоологического парка.

Валерию Чернису

За отеческую заботу о творческом клезмер-бенде «Мамины дети» и личный вклад в бережное хранение и воспроизведение одесского фольклора.

Борису Барскому

За личный творческий вклад в дело дальнейшего развитии одесского юмора комик-труппой «Маски» и в связи с успешной постановкой блестящего спектакля «Рыжий город».

Леониду Липтуге

За особые заслуги в создании и возделывании неповторимого процветающего сада — Сада скульптур Одесского литературного музея

Ефиму Когану

За плодотворную педагогическую деятельность, высокохудожественные хореографические достижения, любовь к этим одесским детям и воспитание созвездия талантов в течении 44 лет.

Про премию имени Яна Гельмана

Премия имени Яна Гельмана — ежегодная церемония вручения наград, учрежденная и проводимая командой КВН «Джентльмены Одесского университета» в память о своем художественном руководителе — сценаристе, драматурге, легендарном чемпионе КВН.

Премию имени Яна Гельмана вручают одесситам, прославившим родной город, «за достижения, осуществленные во благо и во славу Одессы». Лауреатами премии становятся одесситы, которые внесли весомый вклад в культуру и развитие нашего города.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что 13 января 2022 года в 13.00 в Золотом зале Литературного музея (Ланжероновская, 2) состоится вручение Премии имени Яна Гельмана.

Традиция вручать ежегодную Премию имени Яна Гельмана дает возможность подчеркнуть заслуги людей, искренне и упорно стремящихся обогатить настоящее и будущее Одессы яркими событиями, привнести в ее историю нечто новое и созидательное. А также подчеркнуть значимость таланта и энтузиазма, преданность родному городу, сопричастность его жизнелюбивой сущности.

Именно этими качествами обладал сам Ян Гельман, притягивающий к себе людей своим безукоризненным чувством юмора и феноменальной харизмой.

«Одесская Жизнь» уже рассказывала о том как прошла первая церемония вручения премиии имени знаминитого КВНщика.

И о вручении второй по счету премии мы также сообщали: Самым креативным одесситам вручили премию имени Гельмана.

Напомним, что Ян Гельман умер в результате несчастного случая в ноябре 2012 года.

Фото Юлии Сущенко

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