В Одессе возобовляют работу трамваи №11 и №3

После окончания капитального ремонта улицы Новощепной ряд в Одессе после долгого перерыва возобновляют работу трамвайные маршруты №3 и №11.

Об этом сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».

На маршрут №11 (Алексеевская площадь — Старосенная площадь) вагоны вышли уже сегодня, 13 января.

На 3-й маршрут (улица Пастера – 16-я станция Люстдорфской дороги) трамваи выйдут 15 сентября.

Ранее маршрут №3 ходил от Херсонского сквера по улице преображенской. Но так там еще продолжается ремонт трамвайный путей и коммуникаций, пока маршрут пройдёт по улицам Новощепной и ряд и Старопортофранковской.

Ранее сообщалось, что в Одессе начали испытывать новые рельсы в Новощепном ряду.

Напомним, что реконструкция Новощепного ряда – это часть проекта «Север-Юг», который должен соединить поселок Котовского и Таирова. На маршрут в этом году должны закупить 12 новых низкопольных 30-метровых трамваев.

Недавно мы рассказывали, как проходит ремонт участка Преображенской у Привоза — от ул. Пантелеймоновской до Новощепного ряда.

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