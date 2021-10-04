Мурал в Летнем саду и смерть моряков: главные воскресные новости Одессы

Одесская улица Привозная: торгуют все! Самое главное, что мы должны знать об одесской улице Привозной, я услышала в стихотворной форме из уст одной из торгующих: «Здесь не гуляют, не живут, а покупают-продают». Оно, конечно, не высокая поэзия, зато точно передана «суть» улицы Привозной. ПОДРОБНЕЕ