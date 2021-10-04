Мурал в Летнем саду и смерть моряков: главные воскресные новости Одессы

В воскресение, 3 октября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких значимых событиях Одессы и Одесской области.
В Одесской Опере считают необоснованным «наезд» языкового омбудсмена
В Одесской области ищут сбежавшего тракториста, по вине которого погиб ребенок
«Черноморец» умудрился проиграть «Колосу», хотя играл лучше
Научное судно «Бельгика» отправилось в Одессу: по пути ученые на его борту исследуют 3 моря
Одесский горсовет собрался купить 6 тысяч тонн соли
В Летнем театре одесского Горсада появился мурал и прошел Арт-день по-одесски:
Два украинских моряка загадочно умерли в Бангладеш
В Одессе ищут, кто придумает, как отремонтировать «поплывший» мост
Треть одесситов заставляют «мучаться» всех остальных. Рассказывали,как это исправить