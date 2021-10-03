В Одессе ищут, кто придумает, как отремонтировать «поплывший» мост

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Одесской области.

В системе публичных закупок «Prozorro» объявлен тендерную закупку на корректировку проектной документации по строительству мостового перехода через Сухой лиман, расположенный на автомобильной дороге М-27 Одесса-Черноморск.

Мост “поплыл”

“Основное ошибочное решение по существующего проекту – это возведения земляных насыпей на подходах к мосту. От этого будем отходить. К существующему мосту будут достроены сооружения эстакадного типа. Грубо говоря, длина существующего моста будет увеличена в три раза”, – отметил на своей странице в facebook начальник службы автомобильных дорог в Одесской Области Дмитрий Рыбак.

В мае 2021, после появления деформаций мостовой конструкции, земляные работы на подходах к мосту через Сухой лиман были остановлены. Появление деформаций связано со стабилизацией слабых грунтов основания земляного полотна на подходах к мосту. Выполненные дополнительные работы для уменьшения давления подходов на мостовые конструкции не дали ожидаемых результатов – металлическая балка пролетного строения уперлась в шкафную стенку.

Мост сменил собственника

Напомним, что в июле 2020 объект незавершенного строительства – мост через Сухой лиман, перешел из коммунальной собственности Черноморского городского совета в государственную – на баланс Службы автомобильных дорог в Одесской области.

Проект согласно которому Служба автомобильных дорог в Одесской области выполняла строительные работы на мосту через Сухой лиман, был изготовлен по заказу Черноморского городского совета.

Еще новости о мосте через Сухой лиман в Одесской области:

Фото Службы автодорог в Одесской области