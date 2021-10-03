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 «Черноморец» – «Колос»: хорошо играли, но не забивали

 «Черноморец» – «Колос»: хорошо играли, но не забивали

2 октября одесский «Черноморец» играл в костях с ковалевским «Колосом». При полном своем преимуществе, «моряки» матч проиграли.

Не смогли забить

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Футболисты «Черноморца» обидно уступили «Колосу» в 10 туре украинской Премьер-лиги по футболу.

В первом тайме одесситы просто лучше смотрелись. Счет на табло был равный: 1-1. У «Колоса» забил Лысенко. «Черноморец» ответил голом Смирного.

А вот второй тайм прошел при полном доминировании одесского клуба. «Моряки» создали множество голевых моментов. Больше десятка раз били по воротам. Но мяч в сетку упорно не попадал. В этом есть огромная заслуга вратаря «Колоса» Фесюна. Одного только Авагимяна он переиграл пять раз.

И, в итоге, «Черноморец», не сумев забить, пропустил. На 59-й минуте гол одесситам забил Ренан.

11-й тур Премьер-лиги пройдет 18 октября. «Черноморец» дома примет «Верес». Игра начнется  в 19:30.

Колос — Черноморец 2:1

Голы: Лысенко, 15, Ренан, 59 — Смирный, 29

Колос: Фесюн — Ильин, Павловец, Новак, Черноморец, Сакив (Петров, 50) — Чурко (Ренан, 58), Задоя, Костышин, Нуриев (Милько, 73) — Лысенко (Ситчинава 58).

Черноморец: Кучерук — Путря, Кадири, Дубко, Вантух — Цитаишвили, Смирный, Михайленко, Авагимян (Брагару, 82) — Ванат (Бугай, 77), Исаенко.

Предупреждения: Павловец — Дубко, Смирный, Брагару.

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Фото ФК “Черноморец”

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Редакция ПРОФИЛЬ

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