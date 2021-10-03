Это кто такие: в Летнем театре одесского Горсада появился мурал

На «глухой» стене Летнего театра одесского Горсада появилось новшество: там теперь красуется мурал с тринадцатью портретами. Кто такие?

Тринадцать портретов… Чьих?

В самом деле, заходишь в Летний театр, видишь картину: на стене в сторону потеснили серию прикольных музыкальных инструментов. На видном месте — новая композиция из тринадцати портретов. Все!..

Всматриваюсь, хотя солнечные блики очень мешают этому процессу. Вдумываюсь. пытаюсь узнать. Ага, это Джон Леннон, а это… Стив Джобс, что ли?.. Что их связывает?

У кого бы узнать? День воскресный, людей много. Мои две попытки выяснить у прогуливающихся, что они думают по этому поводу и могут ли назвать тех, чьи портреты изображены на стене, ни к чему не привели. Люди пожимали плечами: не знаем, мол.

Думаю: хоть бы подпись какую «приделали», или это очередной околомузыкальный прикол, как с теми (кстати, подписанными) инструментами?

На стене — портреты звезд рок-н-ролла

Нет, никакой не прикол. Как выяснилось, в Одессе открыли «стену рок-н-ролла». И изображены на ней портреты легендарных музыкантов этого направления. Так что очень я погорячилась со Стивом Джобсом…

Придумала и реализовала эту идею певица Даша Суворова. Ну а что касается «сопровождающей записки», то она, как говорят, вскоре может появиться — возле каждого из портретов появится QR-код.

Ну а пока вы будете пожимать плечами, как и я. Что же касается знающих людей, которые очень даже в теме, то тут мнения разошлись по полной.

Многим вообще не по вкусу пришлась сама идея «стены рок-н-ролла». Еще большее количество людей полагают, что многие изображенные на ней имеют весьма отдаленное отношение к этому направлению. При этом многие возмущаются, что на стене нет «короля Элвиса», Игоря Ганькевича и еще многих, многих, многих.

Вы видите здесь Джон Леннона, Виктора Цоя, Курта Кобейна, Владимира Ивасюка… Всех перечислять не будем. Скажу только, что среди героев мурала есть и одесский композитор и музыкант Евгений Лапейко.

Кто составлял список?

Ну а вообще вопрос: «А кто составлял этот список?» мелькает в соцсетях все чаще.

Но есть и много людей, которые с большой радостью восприняли появление стены, то есть, нового мурала с рок-легендами. «Супер»!, «Класс!», «Восторг!» — то и дело мелькает по поводу новшества в соцсетях с одной стороны, полный негатив — с другой.

Есть идея «продолжать стену дальше». Другие полагают, что перед тем, как создавать этот мурал, необходимо было провести опрос среди одесситов, кто на нем должен был быть изображен…

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Фото Марии Котовой и с ФБ-страницы Дмитрия Шпинарева