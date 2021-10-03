Украинский институт будущего провел опрос одесситов о том, какими видами транспорта они пользуются. На своих авто и в такси ездит примерно треть опрошенных. А вот стоять в затора из-за перегруженности улиц транспортом приходится всем.

На чем ездят одесситы

Украинский институт будущего провел опрос одесситов о том, какими видами транспорта они пользуются. На своих авто и в такси ездит примерно треть опрошенных. А вот стоять в затора из-за перегруженности улиц транспортом приходится всем.

По данным исследования:

на маршрутках ездят 44% одесситов;

на трамваях и троллейбусах – 41%;

велосипеды, моноколеса и самокаты используют 5% горожан.

на личных авто в Одессе ездит 23%

еще 12% – на такси.

(Во время опроса давали возможность выбрать несколько вариантов, поэтому в сумме получается больше 100%)

Депутат городского совета и член транспортной комиссии Петр Обухов отмечает, что автомобилями пользуется лишь треть одесситов. При этом весь город стоит в пробках, все тротуары, дворы, крайние полосы улиц запаркованы.

И он поясняет, как получается, что четверть горожан, по сути, портит жизнь всем остальным.

Гометрия против личных авто

Ответ прост – машина занимает в среднем 11-12 кв. м. городской земли. Так и выходит, что 23-процентное меньшинство создает ощущение, что на машинах ездит большинство.

«Геометрия говорит нам, что дальнейшая автомобилизация города – это путь в никуда. Заметно большее число машин попросту негде будет разместить в городе. И замечу, что уже сейчас Одесса находится на 11-м месте в мире по уровню пробок».

– сказал Петр Обухов.

Поэтому он настаивает на необходимости развития общественного транспорта и велодорожек.

При этом необязательно полностью отказываться от автомобиля, но если хотя бы часть поездок (когда не нужно везти детей, вещи и т.д.) совершать на комфортном общественном транспорте или самокате/велосипеде по безопасным велодорожкам, то проблема пробок перестанет быть актуальной.

Деньги тратят на ерунду

Но сейчас у Одессы, по мнению депутата, пока нет четкой стратегии в этом направлении. Один троллейбус стоит около 5,5 млн грн, а 30-метровый трамвай – 30 млн грн. Жалко видеть, как городские деньги иногда расходуются на всякую ерунду.

Во время многострадального ремонта улицы Черняховского будут установлены модные и красивые светящиеся опоры для светофоров почти за 5 млн. грн. А ведь это по деньгам почти как один троллейбус. Парковочные инспекторы только за сентябрь собрали штрафов за парковку на 1,6 млн грн. То есть за год, считает Петр Обухов, хватило бы на три новых троллейбуса.

Еще новости о транспорте в Одессе:

Что ждёт общественный транспорт Одессы?

В сентябре в Одессе появится новый вид общественного транспорта: чем удивят горожан

В Одессе появился непрерывный веломаршрут с Таирова до ЖД вокзала