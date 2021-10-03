Одесский горсовет собрался купить 6 тысяч тонн соли: зачем

Соответствующий тендер КП объявило на сайте государственных закупок «Прозорро».

Чтобы улицы Одессы были чистыми

Раньше улицы города для борьбы с гололёдом посыпал песчано-солевой смесью. Она не менее эффективна, чем соль и стоит дешевле. Но после ее использования на улицах города оставалось много грязи, а песок забивал ливневую канализацию.

Поэтому в горсовете приняли решение использовать для посыпки дорог одну лишь соль. Свою функцию по избавлению проезжей части ото льда соль и без примесей выполняет отлично. При этом растворяется, и не оставляет грязи.

Это уже второй тендер

В августе «Городские дороги» уже объявляли конкурс на приобретение 2,5 тыс. тонн соли. Тогда в нем приняли участие шесть компаний, двум из которых отказали в возможности принять участие в торгах.

Одна из них, тернопольская «Зальц» подала в суд. И пока идет разбирательство, итоги первого тендера так и не объявили.

В следующем году понадобится еще больше соли

Впрочем, в этом году еще не всем одесским улицам повезет быть посыпанными исключительно солью. На недавнем аппаратном совещании в горсовете заявили, что всю технику не успели переоборудовать под работу солью. С другой стороны, на складах осталось много песчано-солевой смеси.

Поэтому в этом зимнем сезоне солью будут посыпать только центральную часть города и основные магистрали. Но уже в следующем зимнем сезоне 2022-23 годов сыпать на дороги будут исключительно солью.

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