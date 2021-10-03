Новости Одессы и Одесской области

Одесский горсовет собрался купить 6 тысяч тонн соли: зачем

Одесский горсовет собрался купить 6 тысяч тонн соли: зачем
Подписаться

Соответствующий тендер КП объявило на сайте государственных закупок «Прозорро».

Чтобы улицы Одессы были чистыми

Раньше улицы города для борьбы с гололёдом посыпал песчано-солевой смесью. Она не менее эффективна, чем соль и стоит дешевле. Но после ее использования на улицах города оставалось много грязи, а песок забивал ливневую канализацию.

Поэтому в горсовете приняли решение использовать для посыпки дорог одну лишь соль. Свою функцию по избавлению проезжей части ото льда соль и без примесей выполняет отлично.  При этом растворяется, и не оставляет грязи.

тендер на покупку соли

Это уже второй тендер

В августе «Городские дороги» уже объявляли конкурс на приобретение 2,5 тыс. тонн соли. Тогда в нем приняли участие шесть компаний, двум из которых отказали в возможности принять участие в торгах.

Одна из них, тернопольская «Зальц» подала в суд. И пока идет разбирательство, итоги первого тендера так и не объявили.

В следующем году понадобится еще больше соли

Впрочем, в этом году еще не всем одесским улицам повезет быть посыпанными исключительно солью. На недавнем аппаратном совещании в горсовете заявили, что всю технику не успели переоборудовать под работу солью.  С другой стороны, на складах осталось много песчано-солевой смеси.

Поэтому в этом зимнем сезоне солью будут посыпать только центральную часть города и основные магистрали. Но уже в следующем зимнем сезоне 2022-23 годов сыпать на дороги будут исключительно солью.

Еще новости об очистке дорог в Одессе:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить