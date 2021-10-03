В Одесской Опере считают необоснованным «наезд» языкового омбудсмена

Одесский национальный академический театр оперы и балета (ОНАТОБ) прокомментировал недавнее замечание уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, выразившего недовольство тем, как театр соблюдает нормы языкового закона. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба театра.

Чем недоволен омбудсмен?

Ранее языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что ситуация с выполнением норм языкового закона государственными театрами, в частности, Одесской Оперой, якобы «оставляет желать лучшего», ибо по состоянию на 1 сентября 2021 года, в театре только 3 спектакля шли на государственном языке, а остальные 102 – на другом, из которых переводились на государственный язык всего 45.

В итоге Креминь пригрозил, что по отношению к театрам-«нарушителям» будут применены «мероприятия государственного контроля за применением государственного языка».

Так что же с государственным языком в Одесской Опере?

По данным ОНАТОБ, за 8 месяцев текущего года (до 1 сентября включительно) в театре состоялось 107 спектаклей – 46 опер и концертов (причем все они имели текстовое сопровождение на государственном языке) и 61 балет (не требующий текстового сопровождения).

В театре отмечают, что во исполнение языкового закона показ спектаклей на другом языке сопровождается переводом на государственный язык с помощью субтитров, а сопровождение всех зрелищных мероприятий (в том числе конферанс), проводимых театром, осуществляется на государственном языке.

«В репертуаре театра 72 спектакля, из них 43 оперы (в том числе концертные программы) и 29 балетов. На государственным языке исполняются произведения украинского оперного наследия и лекторское сопровождение в балетном спектакле для всей семьи «Рождение балерины». Другие оперные спектакли театра, по европейской традиции, идут на языке оригинала – итальянском, французском, немецком и других с авторским переводом на государственный язык, сделанным группой высококвалифицированных специалистов театра еще в 2019 году (!). В режиме реального времени режиссер текстового сопровождения В. Марищак обеспечивает наличие титров к каждой из указанных в репертуаре опер»,

– сообщают в пресс-службе.

При этом в театре подчеркивают, что все художественные события Одесской Оперы направлены на укрепление национального искусства и, соответственно, украинского языка как государственного. С этой целью ОНАТОБ провел грандиозный международный фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере», посвященный 30-летию Независимости Украины.

А сейчас театр работает над постановкой оперы современного украинского композитора Александра Родина «Катерина» по мотивам произведений Тараса Шевченко, премьера которой запланирована на декабрь 2021 года.

«Итак, считаем, что деятельность Одесского национального академического театра оперы и балета соответствует нормам Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»,

– резюмируют в ОНАТОБ.

Причина языковых «наездов»

Стоит отметить, что Тарас Креминь и ранее был «неравнодушен» к Одессе. В частности, в отчете о своей деятельности в 2020 году он упомянул, что гимн Одессы якобы нарушает Закон Украины, поскольку написан на русском языке. По его мнению, теперь гимн либо следует перевести на украинский язык, либо должен быть новый официальный гимн.

В свою очередь мэр Одессы отреагировал на притязания языкового омбудсмена цитатой Бабеля.

Напомним, 16 июля 2021 года вступила в силу ст. 23 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой культурно-художественные, развлекательные и зрелищные мероприятия должны проводиться на государственном языке. При этом публичное исполнение и/или публичный показ театрального спектакля на другом языке в государственном или коммунальном театре должен сопровождаться переводом на государственный язык при помощи субтитров, звукового перевода либо другим способом.

Кстати, напомним: 1 октября Одесский оперный театр отметил свой 134-й день рождения.

«Одесская жизнь» об Одесской Опере: