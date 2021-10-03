Научное судно «Бельгика» отправилось в Одессу: по пути исследуют 3 моря

1 октября 2021 свое путешествие в 8,600 км из Зеебрюгге, Бельгия в Одессу отправилось научно-исследовательское судно «Бельгика».

Об этом сообщили в Украинском научном центре экологии моря.

Под украинским флагом

На судне, на котором подняли украинский флаг, сейчас работает украинский экипаж, а также украинские и международные ученые. В течение всего путешествия ученые:

оценят наличие плавучего мусора;

отберут пробы морской воды и донных отложений для уникального скрининга на присутствие десятков тысяч веществ-загрязнителей и микропластика;

выделят ДНК из окружающей среды для оценки биоразнообразия и анализа распространения генов антибиотикорезистентности в морских микроорганизмах.

Вместе с Евросоюзом

Эту амбициозную научную программу под названием «Мониторинг трех европейских морей» (Северного, Средиземного и Черного), а также трансфер судна организует и финансирует проект ЕС – ПРООН «Европейский Союз для усовершенствования экологического мониторинга Черного моря» (EU4EMBLAS) при научной поддержке Общего исследовательского центра ЕС и УкрНЦЭМ.

Ожидается, что судно придет в Одессу накануне Дня Черного моря.

По его прибытии будет организована презентация судна и команды, а также начнется процесс переименования судна и подготовки к выходу в первый рейс.

Судно «Бельгика» было передано Украине (а именно Украинскому научно-исследовательскому центру экологии моря) Королевством Бельгия с целью поддержать экологический мониторинг Черного моря. Это стало возможным благодаря заключенному Меморандума о взаимопонимании, заключенном между Бельгийским Федеральным офисом науки и политики, Королевским Бельгийским институтом естественных наук и Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины в июле этого года.

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