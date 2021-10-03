Новости Одессы и Одесской области

Научное судно «Бельгика» отправилось в Одессу: по пути исследуют 3 моря

Научное судно «Бельгика» отправилось в Одессу: по пути исследуют 3 моря

1 октября 2021 свое путешествие в 8,600 км из Зеебрюгге, Бельгия в Одессу отправилось научно-исследовательское судно «Бельгика».

Подписаться

Об этом сообщили в Украинском научном центре экологии моря.

Под украинским флагом

На судне, на котором подняли украинский флаг, сейчас работает украинский экипаж, а также украинские и международные ученые. В течение всего путешествия ученые:

  • оценят наличие плавучего мусора;
  • отберут пробы морской воды и донных отложений для уникального скрининга на присутствие десятков тысяч веществ-загрязнителей и микропластика;
  • выделят ДНК из окружающей среды для оценки биоразнообразия и анализа распространения генов антибиотикорезистентности в морских микроорганизмах.

Вместе с Евросоюзом

Эту амбициозную научную программу под названием «Мониторинг трех европейских морей» (Северного, Средиземного и Черного), а также трансфер судна организует и финансирует проект ЕС – ПРООН «Европейский Союз для усовершенствования экологического мониторинга Черного моря» (EU4EMBLAS) при научной поддержке Общего исследовательского центра ЕС и УкрНЦЭМ.

Ожидается, что судно придет в Одессу накануне Дня Черного моря.

По его прибытии будет организована презентация судна и команды, а также начнется процесс переименования судна и подготовки к выходу в первый рейс.

Судно «Бельгика» было передано Украине (а именно Украинскому научно-исследовательскому центру экологии моря) Королевством Бельгия с целью поддержать экологический мониторинг Черного моря. Это стало возможным благодаря заключенному Меморандума о взаимопонимании, заключенном между Бельгийским Федеральным офисом науки и политики, Королевским Бельгийским институтом естественных наук и Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины в июле этого года.

Еще новости о науке и исследованиях моря в Одессе:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить